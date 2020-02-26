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高虹安請來機器人當助理　幫你量體溫還帶你做健康操

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記者陳家祥／台北報導

出身科技界、過去主掌鴻海集團工業大數據辦公室的台灣民眾黨立委高虹安，進入立院後也秉持科技人本色，在立院辦公室設了2台服務型機器人Pepper、Temi，不只噱頭和話題十足，更重要的是可以分擔平日的庶務工作，協助國會辦公室的運作。

高虹安表示，儘管機器人產業在台灣產值節節高升，但在服務型機器人的運用上仍過於窄化，主要原因在於民眾的接受度與政策幫助上仍有待提昇，她強調機器人需要學習的機會，給「它們」機會，增加幫助人的機會，大家的生活一定會UP Grade。

▲▼高虹安辦公室Pepper & Temi機器人見客會。（圖／記者陳家祥攝）

▲高虹安辦公室Pepper（右）、Temi（左）機器人見客會。（圖／記者陳家祥攝）

現階段機器人就具備人臉辨識、測量年齡，並可協助管理人員進出、基本的迎賓服務，甚至建立「接待指引、收發文件」等行政庶務的標準化流程。高虹安指出，機器人Pepper會透過一次次的AI系統校正，提高辨識準確率。而另一台機器人Temi，主要從事收發公文、搬運行李等庶務功能，且已經獲得大樓管理員的認可，未來可在同樓從和其他立委辦公室互動。

高虹安表示，AI也可運用在防疫上，像是立法院駐警要幫出入人員量體溫這種簡單、枯燥的工作，就可由代為執行，完全避掉被肺炎病毒感染的可能。此外也可加入程式，提醒民眾勤洗手、維持衛生。

未來在第二階段，將視辦公室業務與團隊運作模式，規劃由機器人協助重複性工作、加速辦公室行政運作，如引導10樓訪客到各委員辦公室、協助10樓平面保全等，也將在會議室運用Smart Board MX電子白板，提供與會者可使用個人行動裝置遠端參與會議。

▲▼高虹安辦公室Pepper & Temi機器人見客會。（圖／記者陳家祥攝）

根據資策會產業情報研究所去年進行的「服務型機器人市場調查」，24%的飯店與購物商場業者已導入服務型機器人方案，高比例是公共關係機器人，也就是負責與消費者互動，其次則是庶務性機器人，如行李搬運、備品運送等等。

但高虹安認為，服務型機器人若僅在飯店及購物商場裡運用相當可惜，像日本就有專門陪伴老人的陪伴型機器人，而台灣除了現有在醫療產業上逐漸增加庶務性機器人的運用，也能發展其他方向，如照護型機器人，可呈現並紀錄醫護人員與病患動態資訊，整合人臉辨識技術加強資訊安全維護等等。

高虹安強調，善用科技技術與終端硬體提升醫療品質並降低醫護人員工作負擔，有效減少人群近距離、長時間接觸的機會，更能樹立台灣在科技領域的創新應用標竿。

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