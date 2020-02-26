電力發明前迴轉壽司怎麼轉？網全歪樓「人在下面轉」：促勞權運動

▲壽司、生魚片是日本的國民美食。 （示意圖／pixabay）

記者周偉承／綜合報導

現在人們的生活大多跟電力脫不了關係，不管是飲食、交通、工作等都需要用到電力，那我們現在習以為常的生活方式，在過去沒有電力時是什麼樣子呢？一位高中生就很認真地問了媽媽，「以前沒有電時，迴轉壽司是怎麼轉的呢？」

「以前還沒有電力時，迴轉壽司是怎麼轉的呢？」日本一位媽媽被自己的高中生兒子很認真地問了這樣的問題，而她也將這個問題貼到了推特上，「是你們的話會怎麼回答呢？」

▼網友在推特上向大家徵求答案。 （貼文取自Twitter@RicaTakashima，如遭刪除請見諒。）

「電気がまだなかった頃は、回転寿司はどうやって回してたの？」と真顔で聞いてくる高校生どう思います？ええ、はい、私の子なんですが。あなたならどう答えます？ — Rica Takashima 高嶋リカ 足の親指怪我した (@RicaTakashima) January 9, 2020

不過一個認真的提問卻讓網友們大歪樓，紛紛在下方搞笑留言，「江戶時代，迴轉壽司的輸送帶是人力（在下方）轉動的，在當時是很辛苦的勞動，所以為了追求更好的勞動待遇，職人們站了出來，促成了當時日本勞權運動的開始」、「迴轉壽司的歷史悠久，以前是使用鯨魚的鬍鬚做成的發條，讓客人先轉好後，再讓師傅將壽司放上去迴轉」、「很久以前是在河川下游等著食物流過來喔」。

不過事實上，最早的第一間迴轉壽司店是由白石義明於西元1958年在大阪開設的，名為「元祿壽司」，據悉，白石當時因為經營的壽司店人手不足而煩惱，在看到朝日啤酒廠的啤酒瓶運輸帶後，才靈機一動將輸送帶運用到壽司店當中。

