員工一氧化碳中毒腦損麻痺…火鍋店老闆辯「她早餐沒吃」才暈倒　判賠506萬

▲蔣女2016年在火鍋店工作時一氧化碳中毒，留下嚴重後遺症至今無法工作，更無法照顧子女，在生活上形同廢人，北院判火鍋店須賠蔣女506萬元（示意圖，非新聞當事火鍋店／翻攝pixabay）

記者羅志華／台北報導

北市東區一家火鍋店於2016年6月間，發生2名員工一氧化碳中毒意外，其中蔣姓女員工經醫院搶救後，還是留下記憶障礙、四肢麻木、視力模糊等後遺症，至今仍無法工作，當時王姓女老闆受訪表示，「她可能早上沒吃」、「怎麼可能會是一氧化碳中毒，不可能啦！」，北院2月19日判火鍋店須賠蔣女506萬1248元。

蔣女表示，她2016年6月8日中午在店內工作時，林姓同事在廚房開了6具爐火，卻沒有打開窗戶，空調設備也壞了，導致她吸入過多一氧化碳中毒，經搶救後，持續接受藥物、復健、高壓氧及針灸等治療，至今仍無法工作。

另外，王女為火鍋店老闆，應注意工作環境的安全，卻沒提醒員工在廚房工作時，應打開窗戶保持通風，導致蔣女意外後，每天都得忍受頭痛、頭暈、胸痛、易疲倦、睡眠及記憶障礙，不僅無法照顧年幼子女，在生活上更像個廢人，而王女甚至連一句道歉都沒有，依勞基法、業務過失傷害，向王女求償工資、醫療費、勞動力減損賠償及精神撫慰金共553萬2317元。

火鍋店表示，蔣女送醫時意識清楚，且事發隔天就康復出院，另名中毒的員工，不但年紀較大、當下中毒的症狀也較為嚴重，也在治療後的隔天就回來上班；醫院的報告也顯示，蔣女腦部梗塞的症狀與中毒的關聯僅50%，且蔣女提出的診療單據裡，其中多筆耳鼻喉科的收據，也未必是為了治療本次意外所造成的傷害。

火鍋店在意外發生後，已給了蔣女10萬7千5百元，其中包含了2016年6月至8月的工資，而臺大醫院的鑑定也指出，蔣女只有輕微一氧化碳中毒的後遺症；設備廠商則在刑事訴訟中證稱，當時抽風設備沒有故障，另名中毒的林姓同事也稱，老闆都會提醒大家要開窗，王女主張與本次意外無因果關係，拒絕賠償。

法官認為，蔣女在火鍋店一氧化碳中毒，屬於職業傷害，且當時為蔣女治療的醫師也證稱，蔣女腦梗塞的症狀與一氧化碳中毒有直接關係，導致蔣女的腦部影像檢查結果，有如7、80歲的老病患，依工資補償、醫療費用、勞動力減損及撫慰金共506萬1248元。

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