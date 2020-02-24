燈會主燈「光之樹」何去何從？中市府：往例一保留一拆除

▲市府表示，將好好評估台灣燈會主燈去留。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

2020台灣燈會23日晚上圓滿閉幕，台中市政府憑著口碑好評，人潮超乎預期，總參觀人次達1182萬人，為這次堪稱「史上最難」的台灣燈會畫下完美句點，但燈會主燈「森生守護-光之樹」的去留也引發討論，市府表示，無論是開放認養或是拆除，都會以市民最大利益為優先考量。

台中市政府1年前臨危受命，臨時接辦2020台灣燈會，由於籌辦時間太短，很多人都擔心，甚至不看好可以辦得起來，但後來市府只花大概10個月時間，就辦出一場史上規模最盛大、展期最長、又好看的國家燈會，連出席開幕典禮的總統蔡英文都深表肯定。

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這次燈會首次以非十二生肖為主角，而是以「森生守護-光之樹」為主燈，如今燈會圓滿落幕，主燈何去何從？市政府表示，歷年來主燈後續處置的方式不一，以台中市曾經承辦的台灣燈會為例，2003年主燈「吉羊康泰」以不鏽鋼結構為主，目前保留在台中公園，而2015年主燈「吉羊納百福」則是開放典藏確認無人認養後拆除。

市府表示，無論是現地保留、開放認養或是拆除，都會進行內部評估，也會參考往年台灣燈會的做法，不管哪種處置，都會以市民最大利益為優先考量。

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