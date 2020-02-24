柯文哲：「社區感染到了群聚的程度」　北市就開設一級應變中心　

▲柯文哲。（資料照／記者張榮恩攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）延燒，北市府應變小組模式因應疫情由副市長黃珊珊擔任召集人，讓外界質疑為什麼不是柯文哲自己擔任指揮官，主持疫情應變工作。對此，柯文哲24日上午被問到什麼條件下北市會一級開設應變中心時表示，「社區感染到了群聚的程度就一級開設」。

北市議員簡舒培日前批評北市11次防疫會議，柯文哲只去過一次，黃珊珊23日則表示，「我再說一次，北市的總指揮是我」，她會在晨會跟市長報告細節，我們是應變小組，不是應變中心，市長不是每次會議都要參加，他已經主持了2月14日的桌上演練，當時就在演練社區感染，北市一直都是超前部署的。

北市府副發言人黃瀞瑩強調，市長室晨會每天定時7點30分召開，市長於晨會中聽取相關疫情報告，給予各局處指示，皆能掌握最新狀況，盼外界能將焦點放於防疫，莫再掀起政治口水戰。

對於柯文哲沒有出席防疫會議被議員批評，有地方首長幕僚也表示，地方縣市首長在一級開設應變中心時，都是擔任指揮官，此次疫情，可以看到有些縣市長手自己擔任指揮觀戰上第一線，通常就意味該地已經一級開設，如果是二級或三級的話，不一定非要首長擔任指揮官。

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