義大利一夜暴增73確診累計3死「封鎖12市鎮」　英專機返抵新增4病例

▲鑽石公主號上返抵英國的乘客中，4人確診新冠肺炎陽性。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎在歐洲擴大蔓延，英國專機22日將鑽石公主號32名國民及愛爾蘭籍人士載回，23日檢測出4人確診，現在境內已有13例確診；原先看似平靜的義大利，北部兩區爆發群聚感染，導致至少152個病例確診，官方對十數個城鎮進行封鎖措施，其中有超過5萬人的大城。

路透社報導，英國席醫療官惠第（Chris Whitty）23日在推特上發布聲明證實，「英國新增4名新冠肺炎陽性病例，讓全國確診總數來到13人。」他指出，患者在鑽石公主號上染病，現已被從艾羅公園醫院（Arrowe Park Hospital）轉送到專治診療的國民保健署（National Health Service，NHS）。

▼英國累計13例確診。（圖／路透）

▲中國爆發的新冠肺炎嚴重影響多國文化、體育、民生、經濟活動，義大利的嘉年華因疫情被迫提前終止。（圖／路透）

BBC報導，義大利截至22日為止，全國共79人感染，但不過一天時間，確診人數暴增73人，23日已至少152人感染。法新社報導，義大利新冠肺炎死亡病例新增1例，累計3例，第3名死亡病例為年長女性，生前在倫巴底克雷馬市（Crema，Lombardy）接受治療；倫巴底衛生首長蓋雷拉（Giulio Gallera）表示，病患已經確診數日，醫治後仍回天乏術。

義大利是歐洲第一個宣布新冠肺炎死亡病例的國家，確診人數也已經超越德國。義大利21日公布第1名死亡病例，為東北部威內托（Veneto）一名78歲的老翁，22日公布第2名死亡病例，為倫巴底77歲的老婦人。

現在倫巴底已有10個市鎮、威內托1個市鎮處於封鎖狀態，居民出非必要不得出入，通行必須有特別證明。地區政府也已取消數場體育賽事，提前結束繽紛的嘉年華會，並延後學校開學。