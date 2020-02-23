新竹工程師趁小鮮肉室友睡覺「一口含住」　一個原因…全案不起訴

圖文／鏡週刊

52歲的陳男，與同事A男，是同在新竹一家營造廠任職的工程師，兩人也是員工宿舍的室友，他指控陳男兩度趁他睡覺時，一口含住他的陰莖，陳男堅決否認犯行，法官因為A男在警訊與地檢署偵查庭所供述的內容、時間點不一致，加上除了他的指控，無任何證人，檢察官無法採信其證詞，全案不起訴處分。

30出頭的A男是個長相清秀的小鮮肉，他與陳男是室友關係，同住於新竹縣築北市某營造廠員工宿舍。A男在警訊時供稱，去年10月7日凌晨1點多，陳男趁他熟睡而不知抗拒之情形下，以其口部吸吮他的生殖器；去年10月16日凌晨1點多又在宿舍房間，趁他熟睡而不知抗拒之情形下，再次用嘴吸吮他生殖器，因此他怒告乘機性交罪嫌。

可是了地檢署偵查庭時，A男又改稱，陳男是在去年10月15日凌晨1點多，先以手摸他生殖器與四肢，並未進一步侵害，接著又在去年10月21日凌晨1點多以手摸他生殖器與四肢，這次含住生殖器，而他兩次他都未反抗求救，僅拒絕並警告陳男不可以這樣。

陳男則堅決否認犯行，堅稱從未觸碰A男的身體或陰莖，他強調，宿舍隔間是用一層薄薄的木板，隔音效果差，只要他一呼喊求救，一定會驚動其他同事，他不可能在宿舍幹出這種事！

起訴書指出，由於A男於警詢、偵查中指述陳男犯行的時間、性侵方式，前後不一，難採為證據；另A男於偵訊中稱案發現場無人目擊，僅隔壁房有人聽到其聲音，然並未有人來救，除告訴人單一指訴外，並無其他人證或物證，在犯罪嫌疑不足情況下，全案不起訴。



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