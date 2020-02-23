黑絲控不愛她...棄5米深大溝　警消暗夜打撈「棄屍」：塑膠的啦

記者翁伊森／嘉義報導

彰化22日晚才傳「機車運屍驚悚笑劇」，23日嘉義也有人在大圳溝內發現「黑絲棄屍」！嘉義縣消防局23日上午11點許接獲民眾通報，位於保鐵一路太保變電站前溝渠發現有浮屍，太保分隊獲報後出動器材車及救護人車到場，救護人員到場後緩緩爬下深約5公尺深的水溝進行「搜救」，撈起「屍體」後一看，才知是塑膠假人虛驚一場。

▲太保溝渠撈起一具斷頭但穿黑色絲襪塑膠假人。（圖／記者翁伊森翻攝）

救護人員表示，接獲通報該溝渠疑似有屍體沉浮水面，因此緊急派出消防員到現場。抵達現場後，由於溝渠深度高約5公尺，由路面上方目測無法辨別溺者面容，因此只好架設梯子，下到發臭溝渠去進行搶救。

▲太保五米深溝渠驚見浮屍。（圖／記者翁伊森翻攝）

只見浮屍在水溝中載浮載沉，讓人一度緊張，所幸最後撈起來是一具斷頭但身穿手套及黑色絲襪的塑膠假人，消防員大喊「塑膠的啦！」，才讓一度緊張的氣氛鬆緩下來。

▲▼彰化男子載仿真女郎。（圖／民眾提供）

由於彰化昨傳出民眾用機車載運情趣用品，將163公分，體重30多公斤的仿真「裸體爆乳女郎」綁在車後，警察發現嘉疑有命案進行攔檢才知是場「意外」，嘉義23日又發生溝渠撈起黑絲襪女假人，讓人不禁起聯想，收藏者都「腿控」，只見黑色絲襪讓腿「若隱若現」格外有吸引裡。呼籲有特殊收藏興趣的民眾，不要喜新厭舊，隨意將「最愛」丟棄，避免造成救護人員的惶恐。

►對抗病毒靠這瓶