1歲孩不戒母奶！媽暴怒狂毆...顱內出血「成遲緩兒」：不是故意

▲1歲男童被媽媽打到顱內出血。（圖／達志／示意圖）

記者許凱彰／高雄報導

高雄一名20歲蘇姓媽媽因為工作緣故無法親自哺乳，要幫1歲3個月大的兒子從母乳改吃替代食品，因為男童不吃又哭又鬧，她便在盛怒之下拿了棍子、皮帶毆打小孩，造成全身多處瘀傷、右額骨骨折、急性硬腦膜下出血（顱內出血）以及雙側視網膜出血。一審依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑5年6月、二審判刑3年6月，19日最高法院判決也出爐了。

根據判決書內容指出，2015年12月蘇姓媽媽帶著1歲3個月大的小孩與男友一起租屋同住，工作的緣故無法親自哺乳，有意要讓兒子改喝牛奶等其他替代食物。因為男童不吃不喝還哭鬧，蘇姓媽媽盛怒之下變出手狂毆，甚至還拿棍子、皮帶繼續毆打。

隨後將小孩請娘家媽媽代為照顧，突然發現小孩全身瘀青還有嘔吐的現象，並緊急送往醫院就診。診斷後發現，小孩不僅全身多處瘀傷，還有右額骨骨折、急性硬腦膜下出血（顱內出血）以及雙側視網膜出血等現象。不料，在進行發展追蹤評估時，竟發現在其粗大動作及精細動作時，都疑似有發展遲緩情形。

▲小孩在評估之後，疑似有發展遲緩情形。（圖／123RF）

據悉，蘇姓媽媽表示，沒有故意毆打小孩的頭部，是在打背部時，小孩因為疼痛閃躲轉動身體，才導致棍子、皮帶擊中頭部。對此，蘇姓媽媽的男友也作證提到她會用掃把柄、皮帶打小孩的大腿內側及雙臂，沒有打頭。

針對犯案內容，一審判決認定蘇姓媽媽應是因兒子不吃不喝哭鬧一時氣憤，並無與年幼的兒子有深仇大恨，也把兒子送回娘家代為照料，衡情應沒有殺人或重傷害的動機，一審依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑5年6月。二審依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑3年6月。最高法院判決在19日駁回上訴、維持二審判決定讞。