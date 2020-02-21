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人夫偷吃放閃　她用「這招」釣出小三坦承「開房5、6次」

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人夫偷吃酒店妹，妻用老公手機狂聊，姦情全曝。（圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

高雄市一名已婚男子，瞞著妻子與酒店女子交往曖昧，妻子發現異常後，用丈夫手機與不知情的小三對話，內容激情放閃，談及「開房間5、6次」、「人工流產、拿小孩、很爽」等曖昧字眼，姦情全都露，經提告各判處徒刑3月，得易科罰金。

據了解，這對林姓夫婦在2008年10月間結婚。林男因工作關係，2018年間前往酒店消費而認識張女，交往一陣子後，被林妻發現可疑，她發現丈夫與張女有曖昧對話，就用丈夫的電話打給張女，沒接通後，張女就陸續傳LINE訊息到其夫手機，她才開始用手機對話，套話查出張女曾人工流產，憤而提出告訴。

不過林男和張女均否認嘿咻，2人的辯護律師更主張，林妻假冒丈夫與張女對話，已嚴重侵害被告2人隱私，對於她們的權利影響重大，應無證據能力。

承辦法官指出，林妻雖未徵得丈夫同意而取得手機，但蒐證過程中，未對被告2人施以暴力或刑求手段，也查無虛偽造假情事，林妻目的在於蒐集配偶與他人性行為事證，以保全其婚姻及家庭健全，並維護己身配偶的身分法益，又無國家機關行為之參與，認定有證據能力。

橋頭地院審理後，認為被告2人對話內容，談及「開房間5、6次」、「人工流產、拿小孩、很爽」等曖昧字眼，因此判決有罪，判處2人3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

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