衝日韓市場夢碎！專家估：月減22.4萬名旅客「觀光產值蒸發68億元」

▲武漢肺炎疫情持續擴大，北市觀光景點忠烈祠，不少日韓遊客也戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

2019年來台國際旅客達1184萬，創下歷史新高，其中日本、韓國旅客也創新高，分別約為216萬、120萬人次。專家指出，受到新冠肺炎影響，來台日韓客恐均會大減8成，若以去年總人次平均，每月日韓旅客約減22.4萬人次，以平均消費金額6150元、在台5天試算，等於將蒸發68.88億元的觀光產值。



靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，受到新冠肺炎影響，台灣人出國意願大幅下降，國旅訂單約減2到4成，出國訂單則大減7到8成，且日韓目前疫情嚴重，國人都會擔心會「出的去回不來」，無法承受停航風險。

黃正聰表示，目前旅行業者手上的訂單都是年前預約好的，新增的訂單幾乎都是掛零，平均每月台人赴日約40萬人次，2月則衰退5到6成，預計3月會衰退8成，若兩國停航的話，旅遊人次會更少。

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▲日本櫻花季訂單驟減 。（圖／翔笙旅遊 提供）

除了國人不出國外，疫情也將連帶影響國際旅客來台，黃正聰表示，雖然疫情是日本較我國嚴重，但兩國受到的觀光衝擊差不多，2到4月來台日人恐會陸續減少5到8成，以SARS當年為例，2003年5月來台人次大跌83％，低點還有一天只剩不到往年10％旅客量。

若以去年來台日人216萬人次估算，每月約為18萬人次，減少8成即為14.4萬人，黃正聰表示，SARS當年被影響的國家還僅限亞洲，這次新冠肺炎更升級，幾乎全球都受影響，連帶效應恐更嚴重。

而韓國去年受到日韓貿易戰影響，來台人次大增，全年逾120萬人次，為歷年新高，但韓國日前已將我國列為旅遊警戒，會增加韓國人心理壓力，連帶減少來台旅客，若以去年韓國120萬人次平均，每月減少8成旅客，就會減少8萬人次。

黃正聰指出，日韓旅客減少8成的話，每月約減22.4萬人次，將去年日人每日在台消費金額6628元、韓人5672元平均，每日約為6150元，以停留5天試算，每人消費約3萬750元，再乘上減少人次，等於每月將蒸發68.88億元的觀光產值。

▲專家預估，每月來台日韓客將大減。（圖／記者呂佳賢攝）