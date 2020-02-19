快訊／鶯歌女屍半夜卡在鐵軌上！工程車停下驚見「人狗雙亡」被輾斃

▲鶯歌驚傳女子遭輾斃！工程車停下驚見「人狗雙亡」。（圖／記者游宗樺攝，下同）



記者游宗樺、許力方／新北報導

新北市鶯歌驚傳輾斃死亡案，19日凌晨0時許，台鐵工程人員發現一名年約40多歲的婦人，陳屍鳳鳴平交道附近鐵軌上，新北消防救護人員獲報趕到場時，她已經沒有呼吸心跳，疑似遭到輾斃，且隨行的狗狗也死亡。初步在死者身上沒有找到證件，也沒有遺書。詳細案發情況仍待進一步調查釐清。

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