港失智老翁「忘記要隔離」　搭巴士趴趴走「同車乘客快嚇死」

▲老翁坐在巴士站旁，被穿著防疫衣的人員包圍。（圖／翻攝臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港上水清河邨巴士總站18日上午突有多名身穿防護服的人員出現，圍住一名坐在巴士站旁的老翁，引起路過民眾的恐慌，擔憂疫情是否有新變化。據該區議員袁浩倫了解，被包圍的老翁因患有老年失智症，忘記自己應該居家隔離，才會外出搭車。

袁浩倫透露，老翁住在藍田，先前曾赴內地（大陸），返回香港後須接受居家隔離14天，但因患有老年失智症，忘記自己的「隔離令」，才會外出搭車，目前已經被警方帶走，後續將由衛生署確診，「伯伯只是有『隔離令』，未知確診與否。」

▼香港確診病例已超過60例，防疫難度升高。（圖／達志影像／美聯社）



袁浩倫還說，老翁搭過的巴士目前已返回車廠進行大清理與消毒，市民可以放心，巴士站及附近區域也會清洗，預計會由衛生署負責。

對於應隔離的人外出亂跑，香港網友都非常憤怒，但考量到老翁有失智症，大家多能理解，只表示希望家人多多注意；不過，也有搭到同一班巴士的乘客爆料，老翁手上戴有電子手環，在車上曾與兒子講電話，並發生爭吵，對話中提到自己正在接受居家隔離，但偷跑出來，「就是通話內容被聽見，引起乘客恐慌，車長才去報警。」