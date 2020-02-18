狠男買汽油點火燒死好友！　二審法官認「無期太重」改判16年

▲李姓男子因不滿陳姓友人未兌現生意諾言，竟縱火將陳男活活燒死。（圖／ETtoday資料照）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄李姓男子與陳姓友人在生意上發生衝突，2人多次產生口角。李男2018年12月8日深夜氣憤之下竟跑到加油站買汽油，9日凌晨帶著汽油到陳男住處放火後逃逸，同日上午5點回到現場自首。二審高雄高分院18日上午宣判，考量他案發後自首坦承犯行，原無期徒刑改判16年，褫奪公權10年，仍可上訴。

▲李姓男子因不滿陳姓友人未兌現生意諾言，竟出手將陳男活活燒死。（圖／ETtoday資料照）

52歲李男與66歲陳男原為好友，曾一起工作，陳男多年在外地經商，稱可提供李男生意機會，李男信以為真便辭去原先工作，未料，數個月後仍沒有收入，後來又發現陳男在外散播他好吃懶做等不實言論，因而心生不滿，2018年12月8日晚間23時左右，獨自1人前往高雄市建國四路加油站買汽油，跑到西子灣海邊喝悶酒後，隔日凌晨3時30分拿著汽油到陳男住處放火後逃逸，同日上午5點左右，他因案發後心存悔意回到現場自首，向警坦承「火是我放的，你們抓我吧」。

2019年底一審高雄地院考量李男自首，依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，另須賠償家屬共253萬元，案經上訴，二審法官認為，李男案發前1個月有出現憂鬱症、失眠症、頭痛等症狀，依鑑定報告確定屬實，可依法減輕量刑，另雖然死者家屬不願接受道歉，但李男已致歉並表示願意賠償家屬損害，高雄高分院審酌，自首減刑後量處無期徒刑仍稍嫌過重，18日上午宣判李男改處16徒刑，褫奪公權10年。

▲縱火的李姓男子日前移送地檢署時，遭家屬激憤痛毆。（圖／ETtoday資料照）

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