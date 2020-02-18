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94天超長潛伏期！全網嚇瘋質疑「病毒已變異」…陸專家這樣分析

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

河南信陽市一名寧姓男子去年11月13日開始，照顧從武漢回來生病的岳父，直到今年2月被確診染上新冠肺炎，期間竟長達94天，這起案例引起大陸全網一片嘩然。不過，專家回應認為，這兩個患者是屬於普通病例，因為目前傳染源尚不明確。

據《中新社》，日前，河南信陽市新縣出現2例潛伏期超過14天的超常規病例事件。吳姓病患自1月14日從武漢返回新縣至確診，時長達34天，先後3次進行核酸檢測，前2次均為陰性。另一起則更可怕，寧姓男子從第一次接觸傳染源到確診更長達94天。

對此，中國疾病預防控制中心副主任馮子健表示，信陽新縣的2個案例傳染源尚不明確，還不能判定為超常規病例。

此前，河南省醫療救治專家組組長、鄭州大學第一附屬醫院呼吸與危重症醫學一科主任張國俊也認為，經過仔細核對確診患者的軌跡及發病時間，信陽新縣2例新冠肺炎患者屬普通病例潛伏期長達34天、94天的說法不準確。

馮子健指出，吳男1月14日從武漢返回新縣，1月25日出現發熱症狀，1月28日住院留觀，潛伏時間正常。張國俊則表示，雖然吳男前2次核酸檢測為陰性，因臨床符合新冠肺炎的症狀，新縣人民醫院一直按照規程進行隔離治療，直至確認病情，「經過第3次核酸檢測才確診，這跟取材情況、試劑情況、送檢時間等都有關係，全國範圍內多有此種情況。」

▲▼日本，武漢肺炎，新冠肺炎。（圖／路透）

▲多地出現超長潛伏期病患。（圖／路透）

至於另一例確診患者寧男，張國俊認為，「雖然感染源尚未確定，但寧男患新冠肺炎和其岳父沒有直接關聯。」他表示，1月31日，新縣就有了首次確診病例4例，從他從1月31日回縣城到2月12日出現發熱症狀，符合新冠肺炎流行病學規律，倒查活動軌跡，完全有可能是在外出期間感染了新冠肺炎。

現階段，有民眾擔心潛伏期超過14天的超常規病例的出現，這有可能預示著新冠病毒在發生變異、傳染性更強。馮子健表示，目前還不能得出新冠病毒傳染性變強的結論，新冠病毒常見潛伏期是14天，大部分病例在7天內發病，也有一部分病例超過7天，「在常見潛伏期以內的病例大概占95%以上，也有一些拖尾數據不在這裡面，這和個體差異有關。」

此前，大陸工程院院士鍾南山團隊發表的論文曾出現過一例潛伏期為24天的病例，該論文根據大陸30個省、自治區和直轄市、552家醫院提供的1099例新冠肺炎患者臨床特徵綜合分析而成。馮子健認為，潛伏期最長24天屬個例，也不必恐慌，「按照目前情況來看，14天的密切觀察期仍然是比較合理、比較恰當的。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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