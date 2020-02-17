因應開學防疫！指揮中心：20日起兒童口罩7天內可買4片

▲口罩實名制販售上路後，許多民眾抱怨買不到口罩。（示意圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，全民心惶惶瘋搶口罩，2月6日開始口罩施行實名制販售，民眾需憑健保卡至全台6506多家健保特約藥局購買。但許多人抱怨根本買不到，15日政府宣布全台303間衛生所將加入販售。中央流行疫情指揮中心今（17日）表示，20日起成人口罩維持7天2片，兒童口罩因開學提升到7天可買4片，相關規則不變。

指揮官陳時中說，口罩實名制這段時間，很感謝經濟部跟各位口罩工廠，還有國軍大家非常努力，所以整體增加的量可以增加到五百多萬，在整個的供給上做增加。從2月20日起成人口罩七天兩片，兒童口罩七天四片，是因為兒童口罩在這幾天販售都還有剩，因應下週學校要開學，家長也有擔憂，為了讓大家都有口罩可以用，所以從下週兒童口罩就有4片可以用。

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指揮中心預計全國實名制口罩總供應量將由原本每日165萬片提高至每日396萬片，包括成人口罩264萬片和兒童口罩132萬片，服務人數則由原本每日82.5萬人倍增至165萬人。

在提供醫療院所的口罩方面，指揮中心表示，本週將繼續維持平均每日170萬片的醫療配送量，並已於週末配送58萬片外科手術口罩至各縣市衛生局撥補99家醫院，以使全國各醫院之外科手術口罩存量都能達到20天安全準備量以上，今日起各衛生局會陸續通知醫院領取。

指揮中心再次誠摯感謝中華郵政公司、全國健保特約藥局、各縣市衛生所、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會等單位的全力配合、全心投入，讓實名制口罩供應得以順利上路並穩定實施。

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