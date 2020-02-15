日本2天爆增19例確診！林佳龍：疫情資訊透明「暫不禁出團赴日」

▲日本新冠肺炎疫情險峻。（圖／路透）

記者李宜秦／台北報導

日本新冠肺炎疫情嚴重，今日又暴增11例確診，目前境內累計52例。疫情指揮中心已將日本列為旅遊一級注意地區，交通部長林佳龍表示，由於日本疫情資訊透明，社區感染也算是小範圍，因此暫時不會禁止出團赴日旅遊。另外，針對華航包機接回滯留鑽石公主號的台灣旅客，他強調是「責無旁貸」。

日本昨日暴增8例新冠肺炎確診個案，今日上午又再傳出和歌山縣湯淺町的濟生會有田醫院一名50多歲外科醫生確定感染，下午最新消息則指出，該縣再有一對男女確診，是上午確診醫生的妻子以及曾到院的60歲男性病患。

請繼續往下閱讀...

而日本厚生勞動省稍早報告，東京城南區傳出8名確診。目前日本境內累計至52例。另外，停在橫濱外海的「鑽石公主號」也再添67例確診病例，其中38人無症狀，郵輪累積感染人數達285人。

▲交通部長林佳龍14日赴桃機視察，感謝第一線防疫機場人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中央流行疫情指揮中心已將日本列為旅遊一級注意地區，林佳龍今日受訪時表示，日本疫情資訊透明，不會隱藏，會因應疫情發展做相應決定，且雖然日本疑有人傳人的社區感染，但傳染源未定，範圍也算小，因此暫時不會禁止旅行社業者出團赴日，若指揮中心有進一步指示將配合辦理。

而鑽石公主號船上22名台灣人已有2人確診，由日方已安排入院隔離治療。指揮中心指揮官陳時中稍早表示，若接回國人將採用包機型態，由中華航空負責載送。林佳龍表示，一切配合指揮中心，「防疫是一條鞭的指揮系統」，強調華航是國籍航空，「責無旁貸」。