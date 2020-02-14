指揮中心證實：2診所「3醫師」治過確診病患後被隔離

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內傳出有基層診所醫師看診不知病患染疫，後來才被告知已經成為密切接觸者。中央流行疫情指揮中心今（14）日表示，目前瞭解有2醫療機構、3名醫師因為診察到尚未確診的新冠肺炎個案遭居家隔離，沒有相關症狀；指揮官陳時中也強調，這並不會成為防疫破口。

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，目前有2個醫療機構、3名醫師在病患還未成為確定病例前，當後來被確診後，防疫人員有去醫療院所與醫師瞭解看診時的防護狀態以及患者有無配戴口罩、侵入性等醫療措施進一步判斷，目前有3名醫師於居家隔離中，其中1人有流鼻水症狀採檢陰性，另2人無症狀，目前沒有人被確診。

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▲疾管署說明新冠肺炎疫情,衛福部長陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

莊人祥指出，其中1家醫療機構遭遇的患者人無出國旅遊史，是遭家人傳染，另1家則是收治個案僅在港澳轉機，都不具有大陸旅遊史，也就是說，是無法透過健保雲端系統掌握風險旅遊史提醒。

莊人祥提醒，不管任何科別醫師，看診時都要注意病患的旅遊史、接觸史和職業，且看病若有侵入性治療時要戴N95口罩和手套等，做好相關防護。

陳時中強調，基層醫療體系為國人守護神，可以避免醫院、醫療體系出現過量負荷，不會成為防疫的缺口，指揮中心相當感謝一線醫療人員辛苦，但也要多加注意、保護好自己。