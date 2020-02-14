河南、浙江新冠肺炎病例破千！指揮中心今起列一級流行區

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，由於中國大陸河南及浙江COVID-19病例均超過千例，且當地已出現不易控制之社區傳播，其中浙江病例已轉為本地病例為主，河南已有家庭群聚及疑似無症狀傳染者，因此自明(15)日起將該兩省列為一級流行地區；除上述兩省外，湖北省及廣東省已列為一級流行地區，中國大陸其他省市(含港澳)則列為二級流行地區。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

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依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診63,670例感染個案，較昨日新增4,909例，累計至少1,370例死亡。除台灣之外，國際間累計565例確診病例，分布於26個國家/地區；病例數以國際運輸工具(日本鑽石公主號)218例、新加坡58例、香港53例、泰國33例及日本30例為多；病例中3例死亡，分別為日本、香港及菲律賓各1例。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。