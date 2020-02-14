今年首例！在台菲籍男「頭痛+血便」染傷寒　初步研判國內感染

▲今年首例！南部菲籍男「頭痛+血便」染傷寒，初步研判國內感染。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎延燒，其他疾病也悄悄肆虐。疾管署今（14）日公佈首例本土傷寒病例，為南部30多歲菲律賓籍男性，1月21日出現發燒、頭痛、血便等症狀，31日就醫後症狀持續，2月6日再次住院採檢，經檢出傷寒桿菌陽性確診，初步研判為國內感染。

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疾管署表示，目前個案症狀改善並已出院，同住接觸者無疑似症狀，衛生單位已進一步調查個案飲食史及接觸史，以釐清可能感染來源，由於個案於潛伏期間無出國史，初步研判為國內感染。

國內今年累計2例傷寒確定病例，其中1例為境外移入，感染國家為印尼；去年確定病例共21例，其中17例為境外移入個案，感染國家分別為印尼7例，印度、菲律賓及柬埔寨各2例，緬甸、馬來西亞、巴基斯坦及中國大陸各1例，另有4例為本土個案；近3年同期傷寒病例數分別為4、4、1例，境外移入病例感染國家均為鄰近亞洲國家。

傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天，但也可長至3至60天不等，傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

預防傷寒的方法包括：食物充分煮熟並以熱食為宜、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝之礦泉水，此外，落實良好衛生習慣，飯前便後一定要以肥皂或洗手劑澈底洗手，才能有效防範。