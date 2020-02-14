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愛在「疫情蔓延」時！30%男女情人節禮物想收到「口罩酒精」

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▲ 受到疫情影響，30%的男女計畫在家過情人節。（圖／記者蔡惠如攝、台隆手創館提供）

實習記者羅明輝／綜合報導

今（14）日是一年一度的西洋情人節，不過受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，除了整體節日氛圍相較往年黯淡外，就連情人節禮物也有所變化。香港約會交友公司HKRD（HK Romance Dating Limited）最近的一份調查顯示，超過30%的受訪者最想在情人節收到的禮物，竟然是「口罩和酒精消毒液」等防疫物品。

根據《香港經濟日報》報導，為了調查情侶了在疫情期間是如何度過情人節，及原因，HKRD在1月中到2月間，透過街頭及網路問卷方式進行調查，陸續訪問了572名男女（263男及309女）。結果顯示，為了躲避疫情，30%的男女希望情人節「在家中過就好」；還有30%則選擇透過線上購物送禮；僅有27%的男性、14%的女性計畫跟另一半外出用餐；甚至有17%男性及29%女性根本不打算慶祝。

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▲ 32%的男女希望情人節禮物能收到口罩。（圖／記者唐詠絮攝）

至於受訪男女最想收到的禮物方面，以往情侶都較希望收到對方親手做的禮物，皮帶、電子產品深受男性喜愛，女性普遍想要飾品。不過今年由於疫情嚴重，防疫物品供不應求，因此多達32%的男女希望能收到「口罩」當作情人節禮物；其次是酒精消毒液，佔30%。另外，還有19%男性認為不用收到任何禮物也沒關係。

HKRD創辦人之一的黃嘉如對此提到，跟去年聖誕節作對比，當時有超過80%的男女都計畫外出享用聖誕大餐，不過今年新冠肺炎疫情讓大家都相當緊張，就連情侶們也不例外，除了彼此見面次數減少，他們也因為擔心人多的地方有危險，所以放棄外出享用情人節大餐，改在家中吃飯。

另一創辦人張惠萍也透露，公司經常舉辦聚餐活動，去年情人節前後也有舉辦大型活動，吸引400人參加，但今年也因為疫情影響，縮減為28人一場的小講行座，以DIY口罩班的形式吸引客戶參與，參加人數減少了大約40%。

▼情人節相關活動的參與人數減少了40%。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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