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美籍華人留守浙江曝封城日常　「陰謀論滿天飛」：勸友人快離開

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▲▼武漢肺炎,北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲浙江多城封城後，北京也開始實施「區村封閉式管理」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

自從新冠肺炎疫情大爆發，武漢等20多個城市相繼封城後，人們鮮少有機會能得城內的消息，不過一名受困浙江、日前接受美媒專訪的華裔美籍黃姓男子，向大眾揭曉了裡頭此刻的樣貌。黃男表示，他現在並不想待在中國，等到退休後，也絕不想待在一個會發生這種事情的國家。

50歲的黃男接受《紐約時報》獨家專訪表示，早在疫情爆發前，「吹哨人」李文亮醫師因在微信群裡警告同事而被公安找上，被迫寫下訓誡書時，他就已經嗅到苗頭不對，「這裡的人都傾向相信政府，我可不是」，「我看過太多集『X檔案』（美劇）了」。

▲▼武漢肺炎,武漢,公車,口罩,隔離。（圖／路透）

▲封城之後，志工和居民之間流傳各式各樣的臆測和謠言。（圖／路透）

黃男說目前和老母親及她的看護3人一起住在浙江，可他並不喜歡自己的鄰居，因為自從浙江封城後，鄰居紛紛擔任起志工角色，穿上紅色背心，並在每個巷口街角設下檢疫障礙，同時自發糾察鄰里的任務，但「大部分都沒了幽默感」。

志工隊中有黃男的牙科醫生，也有他的左鄰右舍。他們會在每個檢查哨要經過的人寫下基本資料，還要不斷量體溫，使得黃男10分鐘的買菜路程，變成龜速冗長的30分鐘。

謠言隨著疫情在牆內外擴散，中國以外的陰謀論流傳著「病毒是武漢P4級實驗室洩漏出來的」，中國人則堅決認為整件事就是「美國的陰謀」。黃男回憶封城第一天，一名志工攔下他，檢查完護照後突然眉頭深鎖對他說，「這絕對是你們美帝主義者引起的大爆發」！黃男表示，對方語氣中幾乎沒有玩笑成分，單純就是不喜歡美國和美國籍人士。

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病度,口罩。（圖／路透）

▲黃男說封城的日子把大家搞得無聊透頂。（圖／路透）

黃男說，隔天同一名志工主動來和他道歉說自己搞錯了，真正釀成悲劇的，是武漢實驗室裡一批貪婪又魯莽的科學家，「他們把實驗室裡被感染的猴子賣給了（華南）生鮮市場，當局才會以為是從生鮮市場出來的。」黃男指出就自己觀察，該名志工是深信不疑。

儘管城市和外界斷絕聯繫，馬路上也都是志工檢查哨和公安，甚至有喝醉酒的人因為拒絕說出過去一天的行程而被捕，黃男說這樣的做法還是破綻百出。他附近村裡就有一個朋友，天天溜過眾人眼線到河裡去游泳；還有其他省的人，專走小路進到浙江來，如入無人之境。

黃男說封城的日子，大家都很無聊，但也只能等待疫情過去，「不過到時我退休了，我不會想要住在一個會發生這一切事情的國家。」

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