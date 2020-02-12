習近平最新防疫指示　「將戰勝疫情、確保經濟社會發展運行」



▲大陸國家主席習近平（１０日）視察北京社區。（圖／翻攝 新華視點）記者任以芳／綜合報導

大陸武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）形勢仍然十分嚴峻，疫情防控正處於膠著對壘狀態的關鍵時刻，大陸國家國家主席習近平發表最新防疫指示。他強調，「堅決把疫情擴散蔓延控制住」、「打好湖北武漢保衛戰」、「武漢勝就是湖北勝，湖北勝就是全國勝」。鼓勵所有一線人員，還有所有老百姓，一起堅決打贏疫情防控戰、總體戰、阻擊戰！

▲大陸國家主席習近平（10日）視察北京社區。（圖／翻攝 新華視點）

兩天前，北京宣布社區全面封閉自主管理，習近平特地視察當地社區，並前往北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作，他一連深入社區、醫院、疾控中心，了解基層疫情防控工作情況，並視頻連線湖北武漢抗擊肺炎疫情前線，送出關懷和慰問。

習近平表示，「堅決把疫情擴散蔓延勢頭控制住」，「把防控力量向社區下沉」。 社區是疫情防控的堡壘，加強各種防疫措施，嚴謹處理，他呼籲黨員志願者、居民群眾、社會單位一同形成聯防聯控。

▲大陸國家主席習近平與前線醫護人員視訊，加油打氣。（圖／翻攝 央視）

目前，湖北疫情最嚴重，習近平也指出，「打好武漢保衛戰、湖北保衛戰。」他鼓勵廣大的醫護人員，一定要堅持下去，發揚能吃苦、能戰鬥的精神。把人民群眾生命安全和身體健康放第一位，全力以赴舊制患者。

「武漢勝就是湖北勝，湖北勝就是全國勝。」湖北和武漢是疫情防控的重點區域，打贏疫情防控阻擊戰的決勝之地。一要做到應收盡收，二是全力做好救治工作，三是全面加強社會面管控，四是加強與論調工作，武是加強疫情防控工作。

談到首都北京，習近平指出「盡最大可能控制疫情波及範圍」，疫情防疫工作責任重大，不能有絲毫鬆懈。外防輸入，內防擴散兩大環節，盡可能切斷傳染源。

▲大陸國家主席習近平視訊武漢重症收容醫院。（圖／翻攝 央視）

由於武漢肺炎疫情，嚴重衝擊大陸民生經濟。習近平也特指出，「疫情的衝擊只是短期，不要被問題和困難嚇倒。」他說，全力抓好疫情控，做到六穩工作。大陸經濟長期向好的基本面沒有變，疫情的衝擊只是短期，不要被問題和困難嚇倒。他呼籲要加強經濟運行調度，盡可能降低情對經濟的影響，努力完成今年經濟社會發展的各項目標任務。