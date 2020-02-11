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鑽石公主號22台人何時回家？　陳時中：已給乘客大使電話

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記者嚴云岑／台北報導

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」已有135人確診武漢肺炎，船上有22名台灣人無法回台，還有一名旅客寫信給蔡英文，表示他8旬的父親已經咳到出血，希望台灣政府伸出援手。對此，陳時中表示，日本已把相關大使電話給船上的人，有情況都會和橫濱辦事處聯繫，需要時會予以幫忙。

▲鑽石公主號,日本,郵輪。（圖／路透社）

▲鑽石公主號22台人何時回家？陳時中：已給乘客大使電話。（圖／達志影像／美聯社）

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中央流行疫情指揮中心今（11）日召開記者會，公佈最新疫情，被問到鑽石公主號台籍遊客是否有辦法回台？慢性病患藥物怎麼辦？執行官周志浩表示，我國持續與日本政府接洽，提供國人必要的幫助。目前已知日本政府派了醫護藥師，先送慢性病藥物給需要的患者。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

目前船上有22名台灣人，根據《中央社》報導，一名75歲的台籍旅客尤姓男子寫了一封信給總統蔡英文，向蔡英文懇求，他是一名殘障人士，今年已經75歲，每天被關在鑽石公主號的內艙，無法看到陽光，感到相當痛苦，希望台灣能盡快派人救他出去。

對此，外交部駐日代表處表示，已成立「因應新型冠狀病毒疫情工作小組」，交由副代表蔡明耀擔任召集人，目前已與日方接洽，雙方保持密切聯繫，一切仍等待日方安排。至於醫藥品方面的需求，目前日方已根據搭乘者的需求，發送急迫性較高的藥物，送出150人份的胰島素，截至9日為止，也送了600人份的醫藥品。

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