廣東緊急立法！　明確禁止濫食和交易野生動物

▲ 廣東打擊野味。（圖／廣東省公安廳）

記者康心禹／綜合報導

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情肆虐，廣東省十三屆人大常委會11日舉行第十八次會議，審議通過《廣東省人民代表大會常務委員會關於依法防控新型冠狀病毒肺炎疫情切實保障人民群眾生命健康安全的決定》，授權縣級以上政府根據防控需要，可在12個方面規定臨時性應急行政管理措施，其中也明確禁止濫食和交易野生動物。

據《新京網》報導，省人大常委會有關負責人表示，此次決定的最大亮點是在疫情防控這一特殊關鍵時期，明確禁止濫食和交易野生動物，分別對野生動物的交易消費、食用及其違法責任三處作出詳細規定，嚴禁農貿市場、餐飲單位、商場超市、電商平台等交易、消費場所開展野生動物交易、消費活動。

省人大常委會有關負責人還稱，在個人責任方面要求革除濫食野生動物的陋習，不得濫食野生動物，對於出售、購買、利用、運輸、攜帶、寄遞野生動物及其製品、濫食野生動物的違法行為，將進行追責。

此外，為最大限度支持政府加強疫情防控工作，該決定授權縣級以上人民政府根據疫情防控需要，可以在醫療衛生、防疫管理、隔離觀察、道口管理、交通運輸、社區管理、市場管理、場所管理、生產經營、勞動保障、市容環境、野生動物管理等12個方面，規定臨時性應急行政管理措施進行處置，從而賦予政府在防控特殊時期及時採取有效有力措施。

截至10日24時，大陸國家衛健委收到累計報告確診病例37626例（其中重症病例7333例），累計治愈出院病例3996例（浙江核減1例），累計死亡病例1016例，累計報告確診病例42638例（浙江核減12例，江西核增1例），現有疑似病例21675例。