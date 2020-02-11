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應隔離卻亂跑！他不信正常人可關在家14天　網喊「必備3寶」：1年都可以

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▲▼武漢肺炎,北京地鐵站。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

根據中央流行疫情指揮中心規定，凡接觸過確診病患的人都應實施「居家隔離14天」追蹤身體狀況，不得離開指定地點。不過近日卻屢屢傳出隔離者擅自出門的消息，理由包括「覺得太悶想透氣」等等，事後當然也遭到處罰。對此就有網友好奇發問，「人類真的有辦法自主在房間待半個月嗎？」

▲▼居家隔離、居家檢疫和自主健康管理。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

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▲▼居家隔離、居家檢疫細項規定。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲▼居家隔離、居家檢疫和自主健康管理。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

有鄉民日前就在PTT八卦版上表示，鄰居的房東最近刊登了幾間空房，隨後就收到不少台人和港人詢問「可不可以住半個月」。房東認為，居家檢疫不能出門，頂多三餐叫外送，況且來住的人也不見得有被感染，最重要的是費用還願意依照月租的價格計算，讓他很心動。

然而原PO卻認為，除非有強制力，否則他不相信正常人有辦法在一間房子內待半個月不出門，「他們絕對會偷偷溜出來去附近的便利商店散步，或是到附近的公園走走，搞不好跑去觀光勒。」

不過貼文一出，大多數的網友們表示，只要有網路、三餐和水電3要素就可以做到，「買點冷凍水餃，泡麵，叫外賣，可以」、「隨便一個肥宅都可以」、「有吃有喝有網路，待一輩子都行」、「這會是最美好的兩週」、「你是不是小看了我等肥宅的宅力」、「坐月子還要一個月呢～習俗還更多」、「半個月而已...肥宅我一年都可以」、「我家大概一層樓活動空間60坪，我自己最高紀錄好像是20天沒出門」。

▲▼電腦,網路,上網,網路成癮,平板,電玩,電動,線上遊戲。（圖／翻攝自pixabay）

▲除了水電、食物維持生活機能外，大多數網友說只要有電腦上網，隔離14天不是問題。（圖／取自pixabay）

一名網友也說，這並非不可能，只是原PO沒遇過而已。他表示大學時，因為他會幫室友準備三餐和倒垃圾，加上房間有廁所，室友真的連續10天沒有踏出房門，最後是因為要考試了才不得已出門，「如果沒考試我相信他真的很願意繼續待。」

但也有人表示做不到，如果空間太小會有壓迫感，久了真的會很悶，「我二十幾歲的時候可以，現在老了不行」、「只有手機跟網路不行，有電腦可以」、「房間夠大才可以」、「你忘了生命三要素之一，陽光」。

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