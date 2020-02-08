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亂倫免坐牢！台中惡姨丈性侵外甥女「已離婚緩刑」　狼父有獎狀也不用關　

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姨丈性侵外甥女，判決出爐加害者竟不用坐牢。（圖為示意畫面）

▲姨丈性侵外甥女，判決出爐加害者竟不用坐牢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近日，最新一起判決出爐，揭發了姨丈小王（化名）強暴外甥女小瑜（化名）的人倫悲劇；小王遭台中地方法院依強制性交罪，判刑2年，緩刑5年，並要從事200小時義務勞務，加害者不用坐牢，引發外界議論紛紛。

事情發生在去年3月18日下午，從事消防器材業務的小王下班時，看著小瑜獨自在房，竟起了色心，拿著情趣用品「跳蛋」，進入小瑜房間，將房門反鎖，隨即就將小瑜壓制在床上，不顧小瑜怎樣大叫及反抗，小王憑藉著男性的優勢體力，強勢控制小瑜的行動，完全不顧2人的親戚關係。

小王壓制小瑜後，拿出「跳蛋」不斷對著小瑜說「我幫你用」等淫穢之語，隨後開始撫摸小瑜的大腿，並且猥褻小瑜的私處，最後小瑜無力抵抗，遭小王性侵得逞，最可惡的是，案發後小瑜在浴室裡不斷哭泣，小王卻視而不見，裝作沒事。

小瑜遭性侵後不甘受辱，當天晚上就向阿姨泣訴自己遭姨丈性侵，最後阿姨大義滅親，帶著小瑜驗傷，並向台中市警局豐原分局報案，最終台中地方法院法官認為小王因已和小瑜達成和解，小王也因為這件事與妻子離婚，因此判小王2年有期徒刑、緩刑5年，讓他不用坐牢。

一名小學女童遭狼父猥褻，卻因對方長期捐血，躲過坐牢；圖為示意圖，非當事人。（Pexels）

最近不少亂倫惡狼，最後都獲判緩刑，引發法界熱議。高雄一名就讀國小的女童小美（化名），在父母親離婚後，監護權歸媽媽，但在2017年6月，擔任直排輪教練的狼父趁著探視之便，將小美帶回同住1天，沒想到卻是小美惡夢的開始。

狼父以檢查發育為由，將手伸進小美的衣服，撫摸其胸部，雖然小美一直喊著不要，但狼父就是不願罷手，持續逞其獸慾，直到小美將狼父的手狠狠甩開，才讓狼父停止猥褻。狼父深恐東窗事發，還警告小美：「不要告訴你媽媽。」

沒想到因為小美的隱瞞，竟讓狼父食髓之味，2個月後，又以同樣的手法將女兒接回家中，再將手伸進女兒的衣服內撫摸胸部，讓小美倍感受傷，狼父事後也同樣要求小美不准告知其他人。直到隔年2月，當小美的母親與其胞姊發現小美言行舉止不太對勁，追問下才揭發了這起狼父的惡行。

不過，高等法院認為，狼父坦承犯罪，且長期捐血，無任何犯罪記錄，還得到衛福部的獎狀，認為狼父平日素行不算太壞，更有顆助人的心，也已取得原諒、達成和解，最後將其2次猥褻女兒的行為，各判刑1年6個月、1年8個月，合併執行2年有期徒刑，緩刑4年，一樣不用坐牢。

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