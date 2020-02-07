　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google Maps換新圖示迎接15歲生日、預告iOS、Android更新內容

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

我們想讓你知道…Google Maps將於2月8日迎接15歲生日！大家手機還沒獲得更新是正常的！

特約記者洪聖壹／綜合報導

看了讓人悲傷的武漢肺炎新聞，來點讓人輕鬆的。再過一天，已經有超過10億用戶的Google Maps即將迎來15歲生日，不過所有用戶今天一早打開地圖功能就可以看到官方釋出的祝賀影片；此外，官方會在這值得紀念的一天，針對iOS、Android用戶將釋出重大更新，顯示圖標從以往的全紅地圖圖標變成多彩繽紛樣貌，用戶將可以透過個人帳戶查看位置資訊、時間軸等個人化設定。

▲Google Maps迎接15歲生日，並且換上新的圖示，預告將進入全新AI時代。（圖／記者洪聖壹攝，下同）

過去15年來，Google Maps一直幫助全球用戶拒絕迷路，除了在世界各地幫忙找到會議地點、旅遊景點、巷弄小吃，甚至也幫助許多路痴但又會貼心查詢約會地點的暖男們，成功追到另外心儀的另一半，記者就是其中一人。

如今，Google Maps因為導入所謂的“AI”，讓它從以往帶人“從A點走到B點“之外，多了一些貼心的個人化推薦。舉例來說，當你自己的家列入居家地點，接下來你會發現，即使你不做任何動作，當你在外面辦公或是上課完打算要回家，手機會貼心的通知你「回到家要＿＿時間」，如果進一步點選，就可以開啟Google Maps，幫你導航、帶你回家，而且這些AI功能不止只限Android手機，就連搭載iOS系統的iPhone也適用。

不僅如此，Google Maps針對開發者們釋出API，讓所有人可以針對某些事情做一些客製化功能，好比說最近相當紅的「口罩地圖」，就是台南工程師 吳展瑋先生利用Google Maps的圖資開發而來。所以說 Google Maps 是21世紀最偉大的發明也不為過。

2019年，Google 終於在導航功能當中，加入所謂的擴增實境（AR）導航，當時記者在大陸出差，非常可惜的沒有測試到該功能，不過回到台灣，發現該功能已經可以讓不會用地圖導航的另一半，也會自己導航去買雞蛋糕。

時至今日，Google Maps迎來15歲生日，同步推出的是Android、iOS更新，Google CEO Sundar Pichai 也表示，Google Maps 在未來將是公司“AI First”佈局當中重要的戰略地位。

圖標變得不同、選項多了兩個

更新後新版Google Maps換上全新的圖標，並且在原本的探索、通勤圖標之外，將原本的為你推薦改為保存位置、貢獻與更新等三個選項，其中貢獻的選項就是之前的「你的貢獻」功能，用戶可以在地圖上任一地點新增評論、勘誤、添加照片、為餐廳評分等等，隨著貢獻值越高，用戶可以獲得的獎勵也越多。

AR導航未來幾個月內將迎來更新

再來就是Google I/O 2018發表、2019年釋出的AR地圖導航功能，現在只要打開「AR導航」功能、開啟鏡頭、對上建築物就可以直接使用AR導航功能。官方介紹也說明，未來幾個月內官方將擴展Live View並測試新功能，即使是GPS訊號不好，這個功能也會透過機器學習的方式，透過鏡頭來比對街景圖資，藉此幫助用戶找到他們想要去的地方。

Sundar Pichai 進一步補充，Google Maps過去年繪製的建築物數量，可以說是過去10年的總和，人工智慧的佈局也不再侷限於街道名稱、建築外觀，它已經可以向用戶主動推薦一些位置，當用戶要導航前往時，AI功能會提醒用戶一些路況資訊，好比說塞車、大雨等。

實際上，Google地圖於 2005 年 2 月 8 日在Google部落格上首次公布，因此15歲生日是2020年2月8日，記者實測，目前為止官方僅優先提供beta測試版本更新，iOS版本也還未換上新圖標，官方部落格宣布的是「即將」迎來更新，所以你的手機還未能接收到地圖服務的更新「是正常的」。

其實現有的Google地圖服務，已經可以滿足所有人的基本需求；比起這個，記者更期待15年後，Google Maps滿30歲時，其AI技術、第三方合作又將如何發展。在這15歲的當下，你最想對Google Maps說什麼？歡迎在本篇新聞底下留下你的評論。

＊部分資料來源：Google Maps blog

ET快訊
黃安現身新竹藥局買口罩！見排隊人潮大笑6聲「買不到是命不好」
「嫌隔離便當菜色爛」台商微信討拍：真的苦不堪言
衛服部呼籲：搭捷運、公車不需要戴口罩
武漢包機女乘客爆離譜內幕：所有人沒檢疫就登機！名單是國台辦決
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

ChargeSPOT共享行動電源滿週年　綁定LINE Pay租借首小時50％回饋

Yahoo史上最大個資外洩事件賠償方案出爐！收到通知郵件的用戶可採取4種方案

Instagram新功能！　來看看和誰互動最少、誰跟你互動最頻繁

路透：華為、小米、Oppo和Vivo聯手創建GDSA應用商店新平台　挑戰Google Play Store

Google Maps換新圖示迎接15歲生日、預告iOS、Android更新內容

平價小尺寸iPhone 9來了！韓國電信業搶先開放預購　售價預估1.2萬元

Google地圖15週年換新裝　新增5分頁存取功能

看影片不被打擾！Google Chrome今年8月5日擴大阻擋有害廣告

武漢疫情影響　任天堂原訂本週六預售的全新配色新機宣布延期

FBI局長盼蘋果幫解鎖槍手iPhone 5　遭質疑已能破解iPhone 11...為何要另開後門？

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

ChargeSPOT共享行動電源滿週年　綁定LINE Pay租借首小時50％回饋

Yahoo史上最大個資外洩事件賠償方案出爐！收到通知郵件的用戶可採取4種方案

Instagram新功能！　來看看和誰互動最少、誰跟你互動最頻繁

路透：華為、小米、Oppo和Vivo聯手創建GDSA應用商店新平台　挑戰Google Play Store

Google Maps換新圖示迎接15歲生日、預告iOS、Android更新內容

平價小尺寸iPhone 9來了！韓國電信業搶先開放預購　售價預估1.2萬元

Google地圖15週年換新裝　新增5分頁存取功能

看影片不被打擾！Google Chrome今年8月5日擴大阻擋有害廣告

武漢疫情影響　任天堂原訂本週六預售的全新配色新機宣布延期

FBI局長盼蘋果幫解鎖槍手iPhone 5　遭質疑已能破解iPhone 11...為何要另開後門？

黃介正／「九二共識」歷史總結算

不會再多了！「鑽石公主號新增41名確診」公主遊輪：最後一批確診

光南贈口罩　雲林分店因地理位置顧慮人潮安全提早發放

搶菜斷炊、鄰人運屍、回家路斷！一名台灣母親的宜昌封樓記：我真的好絕望...

綽號球衣開賣啦！樂天2020春訓商品預購　爽抽金猿嗨翻天

身上噴酒精消毒！人妻轉身做飯「砰」一聲全身爆燃…下秒火焰包圍全臉

這不是畫是真實世界　美國攝影師帶你重新認識奇幻大自然　

流行女鞋ALDO 忠孝店2月撤！無關店租　傳台灣結束代理

武漢肺炎「考驗還沒開始」　柯文哲：應變醫院、隔離場所已備好

高雄民眾驚見當街擄人…他被強塞後車廂！　警獲報1hr內逮全嫌

3C家電熱門新聞

Google Play上有下載這24個App都要刪掉

平價iPhone 9來了！韓國電信業搶先開放預購　售價預估1.2萬元

Netflix宣布安卓設備支援AV1技術

Google新作業系統曝光！「Pigweed」商標註冊透端倪

iPhone化身車鑰匙！iOS 13.4新功能搶先看

Google地圖15週年換新裝

FBI局長宣稱仍無法破解美軍基地槍手iPhone 5　外界質疑開後門動機

Instagram新功能！　來看看和誰互動最少、誰跟你互動最頻繁

Google地圖15歲生日將推重大更新

iPhone 12外觀將與iPhone 11雷同

Google宣布8月5日擴大阻擋廣告

Google語音輸入自動標「標點符號」

華為、小米、Oppo和Vivo傳聯手創建應用商店新平台　挑戰Google

武漢疫情影響　任天堂原訂本週六預售的全新配色新機宣布延期

更多熱門

相關新聞

Google宣布8月5日擴大阻擋廣告

Google宣布8月5日擴大阻擋廣告

為了防堵討人厭或者色情廣告無故在網頁當中出現，Apple公司旗下的Safari開發團隊與Google公司旗下的Chrome團隊都費盡苦心，而就在這兩天，Chrome瀏覽器推出了一套新的影音廣告審查標準，藉此阻擋這些讓人厭惡的廣告內容。

Google新作業系統曝光！「Pigweed」商標註冊透端倪

Google新作業系統曝光！「Pigweed」商標註冊透端倪

就決定是你了！Google與寶可夢公司合作　舉辦年度萌寵大票選

就決定是你了！Google與寶可夢公司合作　舉辦年度萌寵大票選

微軟認定Google與亞馬遜為遊戲競爭對手　雲端遊戲才是終極目標

微軟認定Google與亞馬遜為遊戲競爭對手　雲端遊戲才是終極目標

五大科技巨頭「FAAMG」成美股20年來霸主　高盛不擔心泡沫重現

五大科技巨頭「FAAMG」成美股20年來霸主　高盛不擔心泡沫重現

關鍵字：

Google MapsGoogle

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

國台辦：東航申請3天執飛5航班

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

藥局囤積口罩　老闆曝關鍵說話了

鴻海：旗下導入口罩生產線　日產200萬片

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

阿姨一次戴7口罩！《大學生》班底怒罵

柯佳嬿《想見你》演技獲肯定　坤達是幕後推手

台東貴賓遭丟釋迦攤　關籠害怕哭

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面