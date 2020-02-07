Google Maps換新圖示迎接15歲生日、預告iOS、Android更新內容

特約記者洪聖壹／綜合報導

看了讓人悲傷的武漢肺炎新聞，來點讓人輕鬆的。再過一天，已經有超過10億用戶的Google Maps即將迎來15歲生日，不過所有用戶今天一早打開地圖功能就可以看到官方釋出的祝賀影片；此外，官方會在這值得紀念的一天，針對iOS、Android用戶將釋出重大更新，顯示圖標從以往的全紅地圖圖標變成多彩繽紛樣貌，用戶將可以透過個人帳戶查看位置資訊、時間軸等個人化設定。

▲Google Maps迎接15歲生日，並且換上新的圖示，預告將進入全新AI時代。（圖／記者洪聖壹攝，下同）

過去15年來，Google Maps一直幫助全球用戶拒絕迷路，除了在世界各地幫忙找到會議地點、旅遊景點、巷弄小吃，甚至也幫助許多路痴但又會貼心查詢約會地點的暖男們，成功追到另外心儀的另一半，記者就是其中一人。

如今，Google Maps因為導入所謂的“AI”，讓它從以往帶人“從A點走到B點“之外，多了一些貼心的個人化推薦。舉例來說，當你自己的家列入居家地點，接下來你會發現，即使你不做任何動作，當你在外面辦公或是上課完打算要回家，手機會貼心的通知你「回到家要＿＿時間」，如果進一步點選，就可以開啟Google Maps，幫你導航、帶你回家，而且這些AI功能不止只限Android手機，就連搭載iOS系統的iPhone也適用。

不僅如此，Google Maps針對開發者們釋出API，讓所有人可以針對某些事情做一些客製化功能，好比說最近相當紅的「口罩地圖」，就是台南工程師 吳展瑋先生利用Google Maps的圖資開發而來。所以說 Google Maps 是21世紀最偉大的發明也不為過。

2019年，Google 終於在導航功能當中，加入所謂的擴增實境（AR）導航，當時記者在大陸出差，非常可惜的沒有測試到該功能，不過回到台灣，發現該功能已經可以讓不會用地圖導航的另一半，也會自己導航去買雞蛋糕。

時至今日，Google Maps迎來15歲生日，同步推出的是Android、iOS更新，Google CEO Sundar Pichai 也表示，Google Maps 在未來將是公司“AI First”佈局當中重要的戰略地位。

圖標變得不同、選項多了兩個

更新後新版Google Maps換上全新的圖標，並且在原本的探索、通勤圖標之外，將原本的為你推薦改為保存位置、貢獻與更新等三個選項，其中貢獻的選項就是之前的「你的貢獻」功能，用戶可以在地圖上任一地點新增評論、勘誤、添加照片、為餐廳評分等等，隨著貢獻值越高，用戶可以獲得的獎勵也越多。

AR導航未來幾個月內將迎來更新

再來就是Google I/O 2018發表、2019年釋出的AR地圖導航功能，現在只要打開「AR導航」功能、開啟鏡頭、對上建築物就可以直接使用AR導航功能。官方介紹也說明，未來幾個月內官方將擴展Live View並測試新功能，即使是GPS訊號不好，這個功能也會透過機器學習的方式，透過鏡頭來比對街景圖資，藉此幫助用戶找到他們想要去的地方。

Sundar Pichai 進一步補充，Google Maps過去年繪製的建築物數量，可以說是過去10年的總和，人工智慧的佈局也不再侷限於街道名稱、建築外觀，它已經可以向用戶主動推薦一些位置，當用戶要導航前往時，AI功能會提醒用戶一些路況資訊，好比說塞車、大雨等。

實際上，Google地圖於 2005 年 2 月 8 日在Google部落格上首次公布，因此15歲生日是2020年2月8日，記者實測，目前為止官方僅優先提供beta測試版本更新，iOS版本也還未換上新圖標，官方部落格宣布的是「即將」迎來更新，所以你的手機還未能接收到地圖服務的更新「是正常的」。

其實現有的Google地圖服務，已經可以滿足所有人的基本需求；比起這個，記者更期待15年後，Google Maps滿30歲時，其AI技術、第三方合作又將如何發展。在這15歲的當下，你最想對Google Maps說什麼？歡迎在本篇新聞底下留下你的評論。

＊部分資料來源：Google Maps blog