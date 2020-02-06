彭博：中國犧牲1省保全世界！97%死亡個案集中湖北　前線醫指封城有必要

▲ 中國已有27座城市封城。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武漢肺炎疫情蔓延，在全球造成564人死亡。中國已經有27座城市封城，處在疫情中心的湖北省每天上演混亂與絕望，音樂人張雅茹（Zhang Yaru）的祖母多次被醫院拒之門外，3日過世；陳姓大學生（John Chen）正努力為母親尋求醫療資源，因為她發著高燒、太過虛弱，無法排幾小時的隊接受病毒測試；而在前線的30多歲呼吸系統專科醫生2周來只睡了幾小時。

擁有6000萬人口的湖北省去年12月首度爆發2019新型冠狀病毒病例，後續傳出多起死亡個案。疫情已經擴散到26個國家，但全世界97%的死亡病例及67%確診患者都集中在湖北省。

死於武漢肺炎的患者人數每天都在增加，反映出當地衛生系統已經被快速傳播的病毒壓垮，使得病患連基本的護理都難以取得。中國當局23日起封鎖該地區，以遏止病毒向國內其他地區或全球蔓延，但以汽車廠與繁華的武漢市聞名的湖北省正為此付出代價。那裡的武漢肺炎患者死亡率達到3.1%，中國其他地區則只有0.16%。

中國疾控中心原副主任楊功煥說明，「如果這個省沒有被封鎖，民眾就會跑到全國各地求醫，將全國都變成疫區。隔離為湖北和武漢帶來很多困難，但這是正確的作法。這就像打仗，有些事情很難，但必須去做。」

▲ 警察看守封城界線。（圖／路透）

人口達1100萬的武漢是中國二線城市，相對發達，但仍較主要大都市上海、北京及廣州落後一步。市內的確有聲譽良好的醫院，但資源較一線大城市稍稍落後。病毒爆發早期，當地官員的搪塞與拖延也助長這種病原體在毫無戒心的群眾之間快速傳播。

醫療人員12月初首度注意到這種病毒，1月初發現其於人與人間傳播的跡象，但相關部門仍允許舉行大型活動。直到上月24日農曆春節假期開始前幾天，眼看其他地區也出現病例，大眾才有危機意識。

武漢科技大學醫學院教授曾燕（Zeng Yan，音譯）表示，這場疫情「有如一場突如其來的傾盆大雨，讓武漢措手不及」。中國政府上月23日宣布武漢封城以前，全市供確診個案使用的110張病床上，病患早已換過好幾輪；封城的範圍也很快就擴散到幾乎整個省份。

接下來幾天恰逢中國春節假期，封城使得各地醫療物短缺，口罩、防護服及消毒劑遲遲無法送達武漢醫院。湖北省第三人民醫院前線醫生透露，「我們被告知應節約使用口罩、手套和防護服，以及盡量少喝水」，因為每上一次廁所就得消耗一套防護服。

▲ 全球民眾都為武漢肺炎戴上口罩。（圖／路透）

在中國其他城市經營眼鏡公司的丁澤（Ding Ze，音譯）表示，他1月25日寄出物資到武漢，2月2日才送達醫院，「因為嚴格的檢疫措施，所有從外地運往該省的貨物都被延誤。」

雖然中國政府2日出動貨船向武漢運送58噸物資，來自世界各地的捐款也不斷湧入，但在關鍵幾天間的物資短缺，加上病人激增導致醫院因空間不足拒收病患，導致災難性的後果。

《彭博》指出，湖北省確診病例仍以每天增加數千例的速度持續上升，但其他地區的感染速度正在放緩。這是一個初步現象，顯示當局積極的控制措施可能已經遏制病毒在全國和全球間傳播。

第三人民醫院醫生指出，隔離對廣大人民有益，「有人可能會說湖北犧牲了，但這確實有效阻止疫情向其他地方蔓延。」北京大學法學院教授張千帆則表示，「為遏止病毒傳播，封城可能是必要的，但必須確保有足夠的醫療資源滿足這些城市的醫療需求。封城並不代表這座城市應該被遺忘，人們只能自生自滅或死亡。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。