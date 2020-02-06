影／民眾清晨5點開始排口罩「號碼牌秒殺」！新北近千警力高密度巡邏

▲藥局開賣口罩，新北市民眾排隊狀況。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

行政院規定口罩實名制6日上路，新北市警察局、衛生局全面備戰，投入近千名警力巡邏；記者實際走訪，多間藥局在凌晨5點就有民眾排隊，7點左右陸續可見到長條「人龍」，以中、永和區為例，各大藥局8點開始發放號碼牌，約在9點就已全數發完。

武漢肺炎爆發，醫療用口罩大缺貨造成民眾搶購，行政院訂出以身分證實名制購買的新規，今早正式開賣。新北市板橋局長陳檡文受訪表示，因應口罩實名制上路，新北市提高巡邏警力密度，新北市長侯友宜早在防疫會議時就指示警察局，為防止事端發生，專案規劃投入近千名巡邏警力之外，並模擬多種可能發生狀況，預先準備。

陳檡文表示，增加巡邏警力，就是希望能在爭議發生時以最快時間化解，侯市長在事前提供可能狀況，例如民眾排隊卻沒領到而發生爭議，民眾或鄰里長幫老人代領藥局必須提供，以及藥局私相授受等等，新北市藥局接提前與轄區警局建立窗口，立即通報。

至於警力安排上，為同區域5到10間藥局為一個單位，分別有一到兩名巡邏員警，若排隊人數較多的藥局則會定點維安；根據衛生局統計新北共有1140家特約藥局以及4間衛生所，共1144處發放據點。各家藥局發放號碼牌與開賣時間不一，截至中午，僅板橋一間藥局發生民眾與攝影記者產生口角，警察局並無獲報其他狀況。