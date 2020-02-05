武漢肺炎「第二批返台專機」何時飛？　陸委會曝「必要條件」

▲陸委會主委陳明通出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎延燒，第一批武漢台商、247人已於3日抵達台灣，但第二批台商卻面臨卡關，被問到下一波台商何時返台？陸委會主委陳明通表示，需要看防疫做到滴水不漏，才能啟動專機接回。另外，因為接回後都會到檢疫所隔離14天，「須要等到容量足夠了，才會啟動下一波」。

大陸國台辦發言人馬曉光今（5）日指出，至4日大陸方面向台灣通報疫情資訊36次，台方向陸通報15次。陸委會主委陳明通表示，雙方疾管署都有在聯繫，也去了2位專家。

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陳明通提到，長期以來，海陸兩會都有既有管道，多種管道確實在運作。武漢23日封城，兩會都有既有管道，提出訴求，一為希望他們好好照顧在陸台人，第二為希望有專機把他們接回，「沒溝通，是不可能成行」。

至於下一批什麼時候返台？陳明通表示，需要看到防疫滴水不漏，是否有夠嚴密，像這次就看到發燒的案例，一下機就確診。所以這次必須看到，能夠達到最嚴密的標準，才能啟動專機把他們接回來。另外，因為接回後都須到檢疫所隔離14天，需要等到容量足夠了，才會啟動下一波。

另外，台商返台過程似乎經過「層層關卡」，儘管陸委會表示「不會有台商返台」，仍有台商代表公佈名單以及時間。對此，陳明通表示，台灣是自由民主開放社會，台商代表可以反應民意，但不能挑戰國家公權力，如果沒有雙方公權力單位合作，飛機絕對飛不起來。