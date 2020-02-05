一家7口僅阿嬤沒感染！日實驗「病毒傳播」...曝：「這件事」比戴口罩重要

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實習記者賴韻如／綜合報導

大陸武漢肺炎持續延燒，引起各地恐慌，但有不少人都忽視了一件比「戴口罩」還更重要的事！日本TBS電視台一個科普節目，日前就為了證明「接觸傳播」的威力，找來了一家7口做為實驗對象，沒想到最後全家人都感染上病毒，唯獨奶奶順利逃過一劫，也因此曝光了更重要的防疫方法。

綜合外媒報導，該節目所講述的是流感病毒，該病毒和新型冠狀病毒相似，都是透過飛沫和接觸做為傳播。節目組找來了小阪一家7口，包括小阪夫婦、2名女兒、2名兒子以及奶奶。實驗首先將一種特殊螢光染料塗抹至小阪父親手上，以此模擬病毒，這種特殊的螢光染料是無法用肉眼看見的，需要在螢光燈下才能發出明顯的白光。

▲除了戴口罩，勤洗手也很重要。（圖／記者周宸亘攝）

實驗過程期間，身上唯一有塗抹螢光染料的父親只有和2名兒子互動，隨後便自行外出。最後在螢光燈照射下，兒子的手和臉部明顯都有出現染料，代表著2人都已被感染。然而，未與父親有互動的妻子以及2名女兒竟也沾上了染料，原來是因為父親出門時碰到門把，而大女兒之後也碰過，小女兒則是和弟弟玩球時，因接觸到同一顆球而沾上染料。另外，妻子則是和兒子互動時所沾染上。

在短短2小時的實驗中，一家7口就有6個人被感染，最後更在家中的樓梯扶手、零食袋等處發現沾上了染料。然而，最出乎意料的是，一家人中唯有奶奶身上沒有發現任何染料，節目組回顧了實驗過程，才發現原來是因為奶奶在期間不斷地做家務，不停洗碗、洗菜，所以即便期間有沾染病毒，也隨著流水，將病毒給沖洗掉了。