　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一家7口僅阿嬤沒感染！日實驗「病毒傳播」...曝：「這件事」比戴口罩重要

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者賴韻如／綜合報導

大陸武漢肺炎持續延燒，引起各地恐慌，但有不少人都忽視了一件比「戴口罩」還更重要的事！日本TBS電視台一個科普節目，日前就為了證明「接觸傳播」的威力，找來了一家7口做為實驗對象，沒想到最後全家人都感染上病毒，唯獨奶奶順利逃過一劫，也因此曝光了更重要的防疫方法。

綜合外媒報導，該節目所講述的是流感病毒，該病毒和新型冠狀病毒相似，都是透過飛沫和接觸做為傳播。節目組找來了小阪一家7口，包括小阪夫婦、2名女兒、2名兒子以及奶奶。實驗首先將一種特殊螢光染料塗抹至小阪父親手上，以此模擬病毒，這種特殊的螢光染料是無法用肉眼看見的，需要在螢光燈下才能發出明顯的白光。

https://cdn2.ettoday.net/images/4683/d4683186.jpg

▲除了戴口罩，勤洗手也很重要。（圖／記者周宸亘攝）

實驗過程期間，身上唯一有塗抹螢光染料的父親只有和2名兒子互動，隨後便自行外出。最後在螢光燈照射下，兒子的手和臉部明顯都有出現染料，代表著2人都已被感染。然而，未與父親有互動的妻子以及2名女兒竟也沾上了染料，原來是因為父親出門時碰到門把，而大女兒之後也碰過，小女兒則是和弟弟玩球時，因接觸到同一顆球而沾上染料。另外，妻子則是和兒子互動時所沾染上。

在短短2小時的實驗中，一家7口就有6個人被感染，最後更在家中的樓梯扶手、零食袋等處發現沾上了染料。然而，最出乎意料的是，一家人中唯有奶奶身上沒有發現任何染料，節目組回顧了實驗過程，才發現原來是因為奶奶在期間不斷地做家務，不停洗碗、洗菜，所以即便期間有沾染病毒，也隨著流水，將病毒給沖洗掉了。

ET快訊
新確診病例驚爆不在「台人原先登機名單」內！徐正文：突然多3個
看到名單傻眼！武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了陸配、家人
武漢男自願接醫護上下班！感染4天離世…馬上火化家人見不到最後
口罩缺貨「關鍵數字」曝！工廠狂招人趕製　網見薪資嘆：難怪買不
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Kobe等機上9人遺體交還家屬！墜毀前急速下降…初步報告即將出爐

前急診室醫生：「勤洗手」比隨時隨地戴口罩更有效防疫！

民主黨愛荷華州初選「首位同志參選人」布塔加智暫微幅領先

武漢肺炎重創國際原油價格　紐約期油一度失守50美元

南韓首例！2號武漢肺炎患者預計今下午出院　發燒症狀完全消失

「鑽石公主號」海上隔離14天　3700旅客來自56國家地區！

「武漢肺炎」易釀歧視！BBC：正式官方名稱將出爐

無助！武漢居民精神瀕臨崩潰　親見家人逐漸沒呼吸「寧可病死也不去隔離點」

網紅惡作劇「罹患武漢肺炎」　害班機立即折返他坦承：想在網路博人氣

台女澳洲社團「PO美照求職」　遭無腦網友歧視「你武漢肺炎呼吸機？」惹眾怒

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

Kobe等機上9人遺體交還家屬！墜毀前急速下降…初步報告即將出爐

前急診室醫生：「勤洗手」比隨時隨地戴口罩更有效防疫！

民主黨愛荷華州初選「首位同志參選人」布塔加智暫微幅領先

武漢肺炎重創國際原油價格　紐約期油一度失守50美元

南韓首例！2號武漢肺炎患者預計今下午出院　發燒症狀完全消失

「鑽石公主號」海上隔離14天　3700旅客來自56國家地區！

「武漢肺炎」易釀歧視！BBC：正式官方名稱將出爐

無助！武漢居民精神瀕臨崩潰　親見家人逐漸沒呼吸「寧可病死也不去隔離點」

網紅惡作劇「罹患武漢肺炎」　害班機立即折返他坦承：想在網路博人氣

台女澳洲社團「PO美照求職」　遭無腦網友歧視「你武漢肺炎呼吸機？」惹眾怒

新台灣隊長陳盈駿　亞洲最強5人選陳信安、林志傑入列

武漢肺炎燒全球！現代汽車零件短缺　南韓生產線停工

Kobe等機上9人遺體交還家屬！墜毀前急速下降…初步報告即將出爐

口罩實名制明上路「系統還沒好」？　健保署：最快今晚開放測試

28歲醫生守一線猝死！　姐「武漢封城回不去」淚崩：終身最大遺憾

東海大學撞鬼事件改編！孟耿如親身實驗「靈異14階」　監視器曝驚悚畫面

湖人場館整理Kobe紀念物　清出1353顆籃球

前急診室醫生：「勤洗手」比隨時隨地戴口罩更有效防疫！

民主黨愛荷華州初選「首位同志參選人」布塔加智暫微幅領先

寫歌為武漢肺炎祈福！《聲林》呂學翰「這個世界真美好」

國際熱門新聞

WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

更新／日本新增10例　確診增至33人

日郵輪10人確診　20台灣人也在

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

日本突增3例　全是複檢才確診

新宿女怪盜偷3000萬　竟是AV女優

英男自稱「肺炎痊癒」關鍵竟是威士忌

WHO：武漢肺炎未構成「大流行」

英國480名武漢入境旅客失蹤

川普國情咨文結束　裴洛西怒撕影本

泰國73歲嬤打敗武漢肺炎！揭心路歷程

不斷更新／武漢肺炎再增65死！全球確診破2.4萬人

身體狂冒「莫名瘀青」　22歲媽一周後竟死了

更多熱門

相關新聞

28歲醫生猝死！姐「困武漢回不去」淚崩

28歲醫生猝死！姐「困武漢回不去」淚崩

武漢肺炎在大陸造成嚴重影響，湖南衡陽28歲醫師宋英傑連續10天9夜堅守在最前線，交班後過度勞累，3日下午被發現在宿舍過世。宋英杰的姐姐哭著透露，自己在武漢內，雖然很想要回去，但沒有辦法去見親愛弟弟的最後一面。

聯邦盃網賽亞大區I組賽事延期

聯邦盃網賽亞大區I組賽事延期

酒精也缺貨！台糖今召集製藥業者「代工新增百萬瓶產能」

酒精也缺貨！台糖今召集製藥業者「代工新增百萬瓶產能」

鴻海大動作召開線上法說　親上火線說明產能狀況

鴻海大動作召開線上法說　親上火線說明產能狀況

小朋友秒懂！　簡單「圖解注音版」洗手懶人包曝

小朋友秒懂！　簡單「圖解注音版」洗手懶人包曝

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒肺炎洗手防疫知識世界疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 家外媒體 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

雪碧「偷生女賴帳17萬」霸住月子中心15天

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面