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世衛執委會…陸稱「主動與台灣分享資訊」　敦促國際社會：勿散播恐慌

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞表示，不需要對中國設下旅行禁令。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

世界衛生組織（WHO）執行委員會議3日至8日舉行。中國與會代表在會中表示，中國在疫情爆發後採取最嚴格防範措施，將絕大部分病例防堵在中國境內；但同時也稱中方定期向港澳及台灣通報疫情，誤導國際試聽。

自2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情爆發以來，包括日本、加拿大和歐盟等，國際社會有越來越多聲音支持台灣參加世衛組織，不過世衛至今仍將台灣排除在武漢肺炎緊急會議之外。

第146屆世界衛生組織執委會3日於日內瓦展開，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）發言後，由中國與會代表率先發言。根據中央社報導，中方代表強調，自疫情爆發以來始終及時且透明地通報訊息，自1月3日起定期與世衛國家、地區組織和港澳台地區及時主動通報疫情資訊，迅速分享病毒基因序列，另外也有港澳台專家赴武漢實地考察。中方代表表示，未來也將實施各項防範措施，並且一如既往與世衛、有關國家及港澳台地區分享資訊。

另據CNBC報導，世衛組織上周已經宣布新型冠狀病毒疫情為「全球公衛緊急狀態」，理由是憂心疫情將慢延至公衛系統較弱的國家。中方代表3日向WHO執委會發表談話時，敦促國際社會勿「刻意製造恐慌」；中方呼籲各國客觀看待疫情，並強調中國政府將對公衛採取「負責任的態度」。

另一方面，為因應武漢肺炎疫情，將赴中國大陸旅行風險提高至最高級，中國外交部則譴責華府散播恐慌。中國大陸外交部發言人華春瑩3日在記者會上表示，「一些國家，特別是美國對中國疫情作出過激反應，採取過度應對措施，顯然與世界衛生組織建議背道而馳。」

譚德塞3日向國際社會重申，面對疫情不需要對中國旅遊與貿易採取限制措施。世衛執委會由34位衛生方面專家組成，任期3年；會議於3日至8日在日內瓦舉行。

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