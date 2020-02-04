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口罩實名制藥師提「三項擔憂」　四叉貓：請大家別為難藥師

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 ▲▼買口罩人潮。（圖／記者姜國輝攝）

▲口罩販售實名制2月6日上路，藥師林士峰擔心藥局、系統無法負荷。（圖／記者姜國輝攝）

記者范姜士航／綜合報導

大陸新型冠狀病毒疫情在全球持續延燒，亞洲各國掀起搶購口罩的熱潮，台灣也因緊鄰疫區人心惶惶，造成口罩、酒精大缺貨，為遏止國人搶買口罩的現象，中央流行疫情指揮中心在3日宣布，2月6日起購買口罩將採實名制，一般民眾可以憑健保卡至特約藥局購買，7日內限購2片，但就有藥師針對政策透露有3大隱憂引起討論。

指揮中心3日表示，健保署2天內修改全國電腦資料庫系統並完成測試，由郵差配送口罩至全國6505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。民眾自2月6日起，可持本人健保卡前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。

請繼續往下閱讀...

藥師林士峰對此發文表示，政府傾聽了人民的聲音，修正了原先沒那麼完善的狀況，他身為藥師，義不容辭的為防疫盡一份心力，坦白說興奮之餘，還是有幾點讓他很擔憂。

林士峰認為目前讀卡時間是否能應付實際情況。他計算「250片=刷卡125次，加操作=5分鐘/次=125*5=625分=10小時，=3分鐘/次=125*3=375分=6小時，在本來就因爲健保藥價過度低估，導致人力不足的社區藥局，是否能完美的完成這次艱鉅的任務。而他相信有的健保社區藥局，可能有因爲處方張數過少，導致讀卡機故障而沒修理的狀況，萬一因爲機器問題導致無法順利過卡，是否會被懷疑惡意囤積口罩。最後他也擔心健保署的雲端系統能撐的住嗎？會不會大當機，影響口罩領取的判讀。

另外PTT知名人物四叉貓劉宇也對此發文表示，前幾天有藥師抱怨為什麼口罩通路只限定四大超商而不是社區藥局，昨晚口罩政策修正，改成憑健保卡到特約藥局購買，然後該藥師才開始意識到社區藥局可能面臨的人力不足，假設機器讀取和寫入一張健保卡要三分鐘，那藥局每天就要消耗一個人力花六個多小時在專門操作讀卡機上面，(文中計算：3分鐘/次=125*3=375分=6個多小時)。

劉宇猜測之後就會換藥局門口大排長龍，藥局的人力超載過量，上週超商員工身上發生的鳥事，會完整重現在藥局裡面，並在文章的最後提到希望大家去藥局購買時，「不要太為難那些藥師們，給他們幾句鼓勵的話吧，後續會很辛苦，加油了」。

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