劇毒農藥巴拉刈退場！ 2/1起全面禁用「違者最重罰15萬」

▲巴拉刈。（圖／Lordcolus攝）

記者崔至雲／台北報導

劇毒農藥「巴拉刈」每年造成全台兩百人死亡，為降低農藥不當使用風險，農委會決議禁用巴拉刈。農委會強調，目前全球有 77 個國家禁用該藥劑，今（1日）起國內也將禁止販售及使用巴拉刈，違規最高罰15萬元。

農委會指出，106年開始推動化學農藥10年減半政策，透過推動作物有害生物綜合管理模式、擴大環境友善資材補貼、輔導農友建立精準合理用藥的觀念與技能、強化高風險農藥管理、加速汰除劇毒農藥等相關措施，預計在民國116年可達成全國化學農藥使用量減半的目標。

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▲巴拉刈2/1起全面禁用。（圖／農委會提供）

為避免巴拉刈造成人體傷害，農委會三年前公告，107年2月起禁止加工及輸入，108年2月起禁止分裝、販售且全面禁用，但有農民反彈，因此禁用時程延長到今年二月。

農委會今在臉書上也再次提醒民眾，為降低農藥使用風險，農委會從102年開始，陸續禁用30種高風險農藥，但也有其他可以替代的藥劑。農委會提供給民眾其他選擇，包含非選擇性的除草劑可使用固殺草、嘉磷塞及壬酸替代，紅豆落葉劑則可改用氯酸鈉和壬酸等。

另外針對紅豆輔導措施，農委會指出，通過紅豆產銷履歷驗證且不用巴拉刈等落葉劑，每公頃給予1.5萬元、紅豆施用氯酸鈉落葉劑工資及藥劑費用，每公頃6500元、不施用落葉劑獎勵，每公頃6500元、紅豆無人機施用壬酸免費。

▲巴拉刈替代藥劑。（圖／農委會提供）