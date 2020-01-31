防範一氧化碳中毒　嘉義市消防局短片《死瀰》鬼片手法超驚悚

▲嘉義市消防局防範一氧化碳中毒宣導，以鬼片拍攝方式呈現。（圖／嘉義市消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局第一大隊德安分隊隊員陳兪君、林煒衡構思防範一氧化碳中毒宣導影片，並由兩人及役男楊承翰、劉俊廷參與演出，拍攝鬼片《死瀰》呈現一氧化碳無色無味瀰漫居家環境致死之嚴重性，提醒民眾正確安裝、使用燃氣熱水器，並保持居家良好通風，防止一氧化碳中毒情形發生。

ˇ▲防範一氧化碳中毒宣導，消防局猛男全裸上陣。（圖／嘉義市消防局提供）

近日強烈寒流來襲，交通部中央氣象局發布低溫特報，據統計，約有7成一氧化碳中毒案件發生於12月、1月及2月等溫度較低之月份，一般人在吸入過量一氧化碳後，通常會有疲倦、昏眩等不適症狀不易察覺，漸而有四肢無力、意識不清症狀，往往在中毒而不自覺的狀況下，於昏睡中死亡，因此被稱為居家環境的「隱形殺手」，嘉義市消防局為提醒民眾注意以上情況，因此以鬼片方式拍攝宣導短片，效果頗受歡迎。

▲常見的屋外熱水器安裝室內也被列入防範一氧化碳中毒宣導。（圖／嘉義市消防局提供）

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