不要被一個人帶風向！　他揭陸生群體的「真正狀態」：每個人都願意配合

▲因應武漢肺炎的疫情，衛福部26日指出，暫緩陸生入台2週，引起部分陸生不滿。（示意圖／記者季相儒攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

中山大學的陸生孫宇凡28日在臉書抗議，批評台灣違背基本人權，引起網友撻伐。一位台大博士生今（30）日在PTT發文，指出陸生群體真正的狀態，「不要被一個人帶起了仇恨的風向。行政、立委、陸生其實這三個群體，在這次的事件上（制度內的溝通）其實都是非常可圈可點的。」

根據po文內容，該位網友不是陸生，是工作很久後回台大唸書的博士生。他指出，陸生其實沒有什麼統籌的組織，他們最初聽到的時候非常驚慌，打算連署希望注意政策有漏洞，可能會交叉感染；教育部透過立委得知情況後，立刻開始著手修正辦法，請各校收集陸生的狀況，問題正在改善。

原po表示，然後最大的陸生連署馬上就決定停下來，並且各團體快速從騷動的抗議，轉成互助團體，準備萬一可能隔離到開學，協助做共筆、繳學費還有心理輔導資源，「這一切，都是在48小時之內，而且是過年放假的期做的！！！」

▲ 教育部大門 。（圖／記者崔至雲攝）

原po強調，這其實是一件很善意的事情，政府提早公佈辦法、陸生發現有問題、立委居中協調、行政機關做出善意調整，陸生也善意回應，停止大動作連署，進入體制內溝通，「這本來是證明台灣防疫體系跟行政、立法系統效率跟人權保障，以及陸生是充滿善意的一件事情。我在這個事件裡，接觸到的每一個陸生，都願意配合。」

對於孫宇凡的抗議貼文，原po表示，就是一個陸生不知道為什麼說話沈不住氣，中二發作弄了這個事情來，結果又變成沒意義的對立，「然後整個媒體又只強調聚焦在這個人身上，然後風向又變成民族主義對抗。」

該網友認為，這本來是一件三贏的事情，而且其實正凸顯台灣政府的效率跟透明，大家真的不要因此讓這件好事變成沒用的對立，「行政、立委、陸生其實這三個群體，在這次的事件上其實都是非常可圈可點的。不要被一個人帶起了仇恨的風向。」

▼ po文內容 。（圖／翻攝自PTT鄉公所）