影／武漢肺炎確診達9例！　丈夫曾赴武漢工作研判為「家族群聚」

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎持續延燒，台灣已有1例本土病例。中央疫情指揮中心今（30）日公布最新疫情，截至29日，又新增1例個案，為1月27日發病、28日就診，今日確診。案夫在武漢工作，於1月12日返台後出現咳嗽及流鼻水症狀，研判個案應屬家庭群聚，目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／資料照／記者張榮恩攝）

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指揮中心表示，因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，國內亦已出現8例病例，且學校學生密集，容易發生呼吸道傳染病群聚，為將傳播風險降到最低，針對中港澳入境的學生及教職員工，建議在家休息14天。

勞工之家庭成員，因受自主健康管理，需親自照顧者，勞工除可依性別平等法規定，請家庭照顧假外，亦可依勞工請假規則請事假，或與雇主協商排定特別假。

指揮中心再次呼籲，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。