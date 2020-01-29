　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

保單借款「超過1年沒繳清」要注意複利滾息！保險業者整理4大重點提醒

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲儲蓄,存錢,計算機,硬幣,基金,貨幣。（圖／翻攝自pixabay）

▲使用保單借款前，必須了解逾期未清償等相關罰則規定。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

有些保單提供「保單借款」功能，可以讓急需現金的民眾，方便辦理而解決經濟困難。不過壽險業者提醒，保單借款有4個重點，其中要注意的是，若超過1年沒有全部清償，利息將在保單周年日併入本金中，以「複利」計算。

壽險業者解釋，相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保單借款具有免擔保人、免開辦費、手續簡便等撥款快速及彈性還款等特色。

辦理保單借款方式有臨櫃、服務人員、郵寄、傳真、線上等多元管道，審核完成後的次一個營業日，即匯入要保人指定帳戶。

保戶使用「保單借款」，要注意4大點：

1、必須在保單有效期間：累積保單價值準備金，才能在保單價值準備金範圍內申請借款。

2、保單借款額外的利息：若超過1年沒有全部清償，利息將在保單周年日併入本金中，以「複利」計算。

3、留意本金與利息：勿超過保單價值準備金，以免影響保單契約效力。

4、若有欠繳保費、未還清情形：在給付各項保險金、解約金、返還保單價值準備金或退還所繳保費時，必須先繳清保單欠款，保險公司才會給付剩餘金額。

壽險業者表示，保戶辦理保單借款時，必須留意相關規定，而且每家保險公司除了提供保戶優惠方案之外，在計算可貸款金額的額度、利息、還款等方式也有所不同，申請借款前要多了解，以免造成爭議。

 
ET快訊
口罩難買嗎？實測10小時奔走雙北4大超商…缺貨機率出爐
寒流增強！北部7縣市「橙色警戒」　高雄以北急凍不到10℃
「南投陰陽交界地」驚見13歲妖童！連乩童都怕…張天師逼出黑血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

保單借款「超過1年沒繳清」要注意複利滾息！保險業者整理4大重點提醒

「實支實付醫療險」要注意理賠差異！最多購買1正本+2副本　自己影印收據不算數

租借「共享機車」也要投保意外傷害險！　保險業者：適時注意保障是否充足

因應武漢肺炎疫情　壽險業者提供關懷服務「遭感染住院可申請理賠」

類全委保單「多付3次手續費」！投資虧損還會影響理賠金　購買前要評估風險

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

蟹控必衝！台中3公斤奢華皇帝蟹 她爽嗑滿滿金黃蟹膏「會痛風吧」

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

保單借款「超過1年沒繳清」要注意複利滾息！保險業者整理4大重點提醒

「實支實付醫療險」要注意理賠差異！最多購買1正本+2副本　自己影印收據不算數

租借「共享機車」也要投保意外傷害險！　保險業者：適時注意保障是否充足

因應武漢肺炎疫情　壽險業者提供關懷服務「遭感染住院可申請理賠」

類全委保單「多付3次手續費」！投資虧損還會影響理賠金　購買前要評估風險

買房前後兩樣情！他同事痛批炒房、投資客　擁房後突「靜音」：改變太快了吧

已婚戀童癖闖朋友家！伸手亂摸8歲女童　還要她「舔棒棒糖」

引Kobe名言談國民黨　郝龍斌：我不是新生代，世代整合由我承擔

初五收假「國五頭城-坪林」時速不足40公里　7地雷路段、最塞時間點揭曉

差13天就退休！派出所長貪5萬…退俸打5折+蹲牢3年8月

北大武山相隔15年再降瑞雪　林管處：追雪要做好御寒防滑

影／她奉命前往武漢支援　丈夫車邊哭喊平安回來：1年家務我做

Kobe墜機現場「殘骸散落燒成灰」畫面曝光　法醫靠指紋辨識布萊恩遺體

分手後懷孕…前男友怒吼「別想衝康我！」下秒狠踹她肚子　下場出爐

最年輕新科立委賴品妤　過年忙籌組國會團隊

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

保險熱門新聞

「實支實付醫療險」有規定　一次看懂！

保單借款「超過1年沒繳清」要注意複利滾息

租借「共享機車」也要投保意外傷害險

類全委保單「多付3次手續費」！投資虧損影響理賠金　別忘風險

投資型保單連結「目標到期債券基金」　要付手續費、還多出保險成本

壽險業者提供關懷服務「遭感染住院可申請理賠」

愛讀書　宅男做保險拚600萬年薪

出國前忘記買旅平險　機場買比網路投保更完整

對抗武漢肺炎　理賠從新從優不除外

15家產險申訴率　國泰拿最低

三商美邦人壽2019年賺54.2億元「創歷史新高」

南山產物擬推「Gogoro專屬保單」UBI車險

解約虧很大！25萬保費拿回9萬元

保險公司陸續優化體驗　數位智能提供保戶服務

更多熱門

相關新聞

老「過戶25年房」藏陰謀　網：會後悔

老「過戶25年房」藏陰謀　網：會後悔

這年頭買房大不易，若長輩能直接過戶房產，年輕人可少奮鬥10年！不過有女網友直呼，欠一屁股債的爸爸有意將房子過戶給自己，接著利用青年首購方式，增貸400萬還債，並保證「貸款他會負責繳納！」文章曝光後，反掀起網友急勸「保證你會後悔！」

購屋要轉嫁風險！「房貸壽險」4大特色曝光

購屋要轉嫁風險！「房貸壽險」4大特色曝光

對抗武漢肺炎　理賠從新從優不除外

對抗武漢肺炎　理賠從新從優不除外

武漢肺炎延燒　保險業啟動3措施

武漢肺炎延燒　保險業啟動3措施

勞動部呼籲遠航應盡快給付工資　已核貸紓困貸款給需要員工

勞動部呼籲遠航應盡快給付工資　已核貸紓困貸款給需要員工

關鍵字：

保單借款保險貸款

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

上海妹子酸范瑋琪：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

台灣確診8例「通報地圖」出爐

陳建州力挺范瑋琪：願意認錯，是高尚的勇氣

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

藝人罵政府　陳柏惟：無知或無恥

金希澈內疚了！向太妍吐心聲：我沒本事當藝人

大陸口罩難買！于美人心軟「人溺己溺不應有分別」

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

獨／高雄夜市驚傳擄人　警方救援中

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

武漢肺炎肆虐照宴客…新人下秒被勸離

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

男大生刮中100萬頭獎！大喊：我中了

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！
防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面