保單借款「超過1年沒繳清」要注意複利滾息！保險業者整理4大重點提醒

▲使用保單借款前，必須了解逾期未清償等相關罰則規定。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

有些保單提供「保單借款」功能，可以讓急需現金的民眾，方便辦理而解決經濟困難。不過壽險業者提醒，保單借款有4個重點，其中要注意的是，若超過1年沒有全部清償，利息將在保單周年日併入本金中，以「複利」計算。

壽險業者解釋，相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保單借款具有免擔保人、免開辦費、手續簡便等撥款快速及彈性還款等特色。

辦理保單借款方式有臨櫃、服務人員、郵寄、傳真、線上等多元管道，審核完成後的次一個營業日，即匯入要保人指定帳戶。

保戶使用「保單借款」，要注意4大點：

1、必須在保單有效期間：累積保單價值準備金，才能在保單價值準備金範圍內申請借款。

2、保單借款額外的利息：若超過1年沒有全部清償，利息將在保單周年日併入本金中，以「複利」計算。

3、留意本金與利息：勿超過保單價值準備金，以免影響保單契約效力。

4、若有欠繳保費、未還清情形：在給付各項保險金、解約金、返還保單價值準備金或退還所繳保費時，必須先繳清保單欠款，保險公司才會給付剩餘金額。

壽險業者表示，保戶辦理保單借款時，必須留意相關規定，而且每家保險公司除了提供保戶優惠方案之外，在計算可貸款金額的額度、利息、還款等方式也有所不同，申請借款前要多了解，以免造成爭議。