　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長輩愛餵食浪浪！網批「根本假愛心」：生出下一代繼續流浪…　兩派觀點戰翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼颱風過後,瑪莉亞颱風,流浪狗,吹風淋雨,河濱公園。（圖／記者姜國輝攝）

▲流浪動物生出來的孩子也在街頭繼續流浪。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者黃可昀／綜合報導

時常會見到好心人在街頭餵食流浪貓狗，雖然這舉動是出於善意，但在某方面來說，可能會造成附近居民的困擾。一名網友表示，長輩很喜歡餵食住家附近的流浪動物，他曾經試圖阻止，並解釋「愛心用錯方向了」，卻仍被長輩認為他很沒同理心。

原PO在PTT表示，餵食會造成流浪貓狗喜歡在該地逗留，對附近居民來說是種困擾，而且牠們會在這繼續繁衍下一代，造成該區流浪動物越來越多，衍生出環境髒亂甚至疾病等隱憂，但長輩們並不認同這種看法，反而覺得對流浪貓狗見死不救的人都沒愛心。

請繼續往下閱讀...

流浪貓,覓食（圖／本報資料照）

▲如果真心對浪浪好，應該先帶牠們去結紮再餵食。（示意圖／本報資料照）

不少網友認為，隨意餵食流浪貓狗確實會造成環境問題，「心態就是只滿足自己的價值觀，不在乎對他人造成的困擾」、「可以請那些有心的人士，順便處理一下流浪貓狗的廢棄物嗎」、「不是愛心，只是要享受自以為有愛心而已」、「同理心應該是帶回家養，怎麼是養在路邊？」

網友指出，如果真心想幫助牠們，應該是帶牠們去結紮，避免牠們又生出下一批流浪貓狗，「隨便亂餵生出下一代繼續流浪，這種人才是假愛心」、「真的有愛心的會捕捉結紮」、「滿足了你的愛心，髒亂破壞成本得他人承擔」、「沒本事抓結紮就別餵，我寧願牠們死在這一代，亂餵亂生更痛苦。」

不過，也有人支持餵養流浪動物，「出發點不同，所以無法互相理解」、「你該提醒的是餵食也要注意清潔，而不是阻止人家餵」、「能幫一餐是一餐」、「給浪浪一口飯吃吧」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
口罩難買嗎？實測10小時奔走雙北4大超商…缺貨機率出爐
寒流增強！北部7縣市「橙色警戒」　高雄以北急凍不到10℃
「南投陰陽交界地」驚見13歲妖童！連乩童都怕…張天師逼出黑血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北大武山相隔15年再降瑞雪　林管處：追雪要做好御寒防滑

記者實測「政府600萬片口罩」　10hrs內奔走雙北4大超商…缺貨機率出爐

好想結婚！等朋友和工作都不需要你　你就想逃進婚姻了

「4種口罩」正確用法一次看！一鍵查「口罩身分證」　確認是否買到合格品

快訊／寒流增強！北部7縣市橙色警戒　高雄以北急凍不到10℃

彰縣爆武漢肺炎本土感染…首定進出醫院全面強制戴口罩！違者開罰1萬5千元

2000萬有人中了！　「超級紅包」刮刮樂幸運兒特徵曝光

架上還剩10幾包口罩！強運OL「沒買光」被親戚罵笨　萬人讚爆：妳是善良

蘋果旗艦店來台幕後推手！遠東第三代「混血王子」曝光　公主優雅吸睛

初五北返人潮湧現！高鐵宣布加開2班自由座列車北上站站停靠

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

蟹控必衝！台中3公斤奢華皇帝蟹 她爽嗑滿滿金黃蟹膏「會痛風吧」

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

北大武山相隔15年再降瑞雪　林管處：追雪要做好御寒防滑

記者實測「政府600萬片口罩」　10hrs內奔走雙北4大超商…缺貨機率出爐

好想結婚！等朋友和工作都不需要你　你就想逃進婚姻了

「4種口罩」正確用法一次看！一鍵查「口罩身分證」　確認是否買到合格品

快訊／寒流增強！北部7縣市橙色警戒　高雄以北急凍不到10℃

彰縣爆武漢肺炎本土感染…首定進出醫院全面強制戴口罩！違者開罰1萬5千元

2000萬有人中了！　「超級紅包」刮刮樂幸運兒特徵曝光

架上還剩10幾包口罩！強運OL「沒買光」被親戚罵笨　萬人讚爆：妳是善良

蘋果旗艦店來台幕後推手！遠東第三代「混血王子」曝光　公主優雅吸睛

初五北返人潮湧現！高鐵宣布加開2班自由座列車北上站站停靠

差13天就退休！派出所長貪5萬…退俸打5折+蹲牢3年8月

北大武山相隔15年再降瑞雪　林管處：追雪要做好御寒防滑

影／她奉命前往武漢支援　丈夫車邊哭喊平安回來：1年家務我做

Kobe墜機現場「殘骸散落燒成灰」畫面曝光　法醫靠指紋辨識布萊恩遺體

分手後懷孕…前男友怒吼「別想衝康我！」下秒狠踹她肚子　下場出爐

最年輕新科立委賴品妤　過年忙籌組國會團隊

吃得到一粒粒珍珠！彰化文青風鯛魚燒　還有白醬口味吃起來像義大利麵

痛失愛子、孫女　老Kobe災後首度曝光神情憔悴

罷韓二階「60天30萬份連署」開跑　尹立冷嗆：政務官全面退出選委會

美國撤僑包機今晨飛離武漢　240人將抵加州！安大略機場培訓準備

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

寒流連凍5天　最冷時間點出爐

快訊／台灣出現武漢肺炎本土病例！

台灣首例本土武漢肺炎！專家分析

車主掏「220張鈔票」繳費　他看傻

人妻回娘家吃飯！婆婆冷call「回來煮飯」

蘇花改整路霧燈伺候！賓士老鳥神調侃

壞人強抓大兒子！過世公公託夢：是我救的

寒流發威　「高雄以北急凍」不到8℃

武漢肺炎國內一天增3例！本土個案現蹤

武漢肺炎　誰需居家隔離一張表秒懂

居家隔離者每人一支手機「電子監控」

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

更多熱門

相關新聞

歐告大口咬褲檔　哥哥小鳥險飛走

歐告大口咬褲檔　哥哥小鳥險飛走

毛孩玩歸玩，還是要控制一下尺度啊！住在南投縣草屯鎮的歐告「阿逆企」個性超級熱情，平時喜歡戶外活動，沒想到這天在家中竟突襲奴才哥哥的胯下，當場讓他的褲子裂了小縫，幸好沒有造成其他損傷，讓馬麻陳素勤嚇得直呼，「夭壽喔！哥哥的小鳥差點飛了XDDDD。」

原反對養貓　2老輪流拍屁屁寵孫

原反對養貓　2老輪流拍屁屁寵孫

從小看貓長大！呆萌汪模仿折手手

從小看貓長大！呆萌汪模仿折手手

小貓誤會吃法　全身沾肉泥超悲劇

小貓誤會吃法　全身沾肉泥超悲劇

夢中手腳很毛　睜眼見陌生貓陪睡

夢中手腳很毛　睜眼見陌生貓陪睡

關鍵字：

流浪動物

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

上海妹子酸范瑋琪：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

台灣確診8例「通報地圖」出爐

陳建州力挺范瑋琪：願意認錯，是高尚的勇氣

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

藝人罵政府　陳柏惟：無知或無恥

金希澈內疚了！向太妍吐心聲：我沒本事當藝人

大陸口罩難買！于美人心軟「人溺己溺不應有分別」

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

獨／高雄夜市驚傳擄人　警方救援中

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

武漢肺炎肆虐照宴客…新人下秒被勸離

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

男大生刮中100萬頭獎！大喊：我中了

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！
防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面