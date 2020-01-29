長輩愛餵食浪浪！網批「根本假愛心」：生出下一代繼續流浪…　兩派觀點戰翻

▲流浪動物生出來的孩子也在街頭繼續流浪。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者黃可昀／綜合報導

時常會見到好心人在街頭餵食流浪貓狗，雖然這舉動是出於善意，但在某方面來說，可能會造成附近居民的困擾。一名網友表示，長輩很喜歡餵食住家附近的流浪動物，他曾經試圖阻止，並解釋「愛心用錯方向了」，卻仍被長輩認為他很沒同理心。

原PO在PTT表示，餵食會造成流浪貓狗喜歡在該地逗留，對附近居民來說是種困擾，而且牠們會在這繼續繁衍下一代，造成該區流浪動物越來越多，衍生出環境髒亂甚至疾病等隱憂，但長輩們並不認同這種看法，反而覺得對流浪貓狗見死不救的人都沒愛心。

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▲如果真心對浪浪好，應該先帶牠們去結紮再餵食。（示意圖／本報資料照）



不少網友認為，隨意餵食流浪貓狗確實會造成環境問題，「心態就是只滿足自己的價值觀，不在乎對他人造成的困擾」、「可以請那些有心的人士，順便處理一下流浪貓狗的廢棄物嗎」、「不是愛心，只是要享受自以為有愛心而已」、「同理心應該是帶回家養，怎麼是養在路邊？」

網友指出，如果真心想幫助牠們，應該是帶牠們去結紮，避免牠們又生出下一批流浪貓狗，「隨便亂餵生出下一代繼續流浪，這種人才是假愛心」、「真的有愛心的會捕捉結紮」、「滿足了你的愛心，髒亂破壞成本得他人承擔」、「沒本事抓結紮就別餵，我寧願牠們死在這一代，亂餵亂生更痛苦。」

不過，也有人支持餵養流浪動物，「出發點不同，所以無法互相理解」、「你該提醒的是餵食也要注意清潔，而不是阻止人家餵」、「能幫一餐是一餐」、「給浪浪一口飯吃吧」。

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