一間店的裝潢擺飾全部都是撿來的！吃個冰讓人置身日本昭和時期

▲老闆將現有的老房子用蒐藏來的老件，整體裝潢成日本昭和時期模樣，人重回當時年代（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

老闆林宏一人家都叫他「社長」，從小跟在喜歡收集老物的父親旁邊，耳濡目染下，到了高中開始搜集老物。退伍出社會從事家具業，但一份喜歡老件的心始終在心裡，所以每到過年前，各個家庭在大掃除時，會把舊傢俱搬到路邊等候資源回收車載走，他只要經過都會上前找尋一下，像是老台灣的碗盤、佛像、老玩具等，可以收的他都收走，慢慢的越搜越多，便開了一家老物的販售店。

▲▼老闆把昭和時期古董與現代元素毫無違和感地結合在一起，營造出十足應景的空間藝術。（圖／記者黃彥傑攝）

老物店開久了，有一天心裡突然冒出一個念頭，「何不用這些老物，來開個不一樣的餐飲店」。最先想到的是，以前我們受過日本殖民，在日本昭和年代，所有事物呈現最美好一面的時代。 所以何不將現有的老房子空間，及蒐藏來的豐富老件，把整體裝潢成昭和時期，讓人重回當時年代，「昭和冰室」的想法就此誕生。

為了營造「昭和冰室」空間氛圍，林宏一完全不假他人之手，幾乎把珍品拿出來裝潢，像是純日式老件「電笠燈」，老中藥行的中藥櫃當櫃檯，絕版的馬賽克磁磚，配上木頭招牌、燈籠，把所有昭和時期與現代元素毫無違和感地結合在一起，營造出十足應景的空間藝術。

店內賣的食品也跟著季節有所變換，夏季販賣冰品，冬季則賣關東煮，林宏一說：「就是想開一間看起來不像刨冰店的刨冰店！」再來就是要讓店內冰品有別於其他家，表現出獨特的自我風格。

▲夏天推出冰品，深受民眾喜愛。（圖／記者黃彥傑翻攝）

像是店內招牌的『大人系威士忌巧克力雪花冰』，以巧克力冰磚刨出的雪花冰，搭配巧克力片、濃厚馥郁的堅果，最後撒上點綴著華麗金箔。這款刨冰引人入勝之處在於隨冰附上的威士忌，將其淋在冰品上並充分攪拌，如此一來，每一口都有了冰涼與迷人酒香，名符其實「大人系」。

▲雪花冰綿細吃下去順口，搭配布丁有另一種不一樣味道。（圖／記者黃彥傑翻攝）

冬天賣的關東煮絕對比你想像中厲害，用心熬煮的昆布蘿蔔湯，灑上日本柚子鹽提味，清香中帶點大海的伴隨，還有網羅日本當地及台灣特搜的各種食材，讓人食指大動，最後再搭配熱紅豆湯，更是溫暖你我的胃。

▲冬天限定關東煮，客人讚不絕口。（圖／記者黃彥傑翻攝)

店內日式昭和懷舊風格慢慢打開知名度，許多人看著介紹慕名而來，這別出心裁的複合式經營，就是要讓你走進時光大門，讓你的味蕾徹底感受當下時光的美好。



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