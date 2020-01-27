春遊VS秋冬遊　經費差4倍、多補150萬間房！業者：不無小補

▲台北霞海城隍廟為我國著名觀光景點。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局去年推出春遊專案與擴大秋冬國旅等補助計畫，兩案經費差4倍，成效也天差地別，觀光局表示，參與秋冬遊的業者家數較春遊增約1800家，申請補助的房間數差距達150萬間。花蓮旅館公會推估，秋冬遊約為花蓮旅館產業增加8.8％的住房率，「這種效果說好不算好，只能說不無小補」。

觀光局去年4月投入8.6億元，推出春遊專案，每房每晚可補500元，然而全台各地成效差距大，花東等地參與狀況踴躍，補助開跑一個多月團客經費就已用罄，反觀台北、彰化、桃園在活動末期，申請率仍不到2成。

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宜蘭觀光協會理事長王文新認為，春遊專案僅補助500元，旅宿業者感受小，民眾也不會願意為了500元出門旅遊。花蓮旅館公會理事長陳義豐也說，花蓮接連遇到普悠瑪翻車、0418大地震，區區500元補助成效真的不會太大。

▲觀光局投入36億元辦理秋冬國旅補助。（圖／台鐵局提供）

為振興國旅景氣，觀光局去年9月再砸下36億元，推出擴大秋冬國旅補助計畫，每房每晚可補1000元，離島加碼再補助1000元，另外搭配夜市券、溫泉券等優惠。

觀光局旅宿組長湯文琦表示，參與春遊的業者約6000家，參與秋冬遊的業者則約7800餘家，而申請補助的房間數，春遊為40餘萬間，秋冬遊截至去年12月15日為止，已逾190萬間，相差極大。

▲秋冬國旅補助搭配夜市券優惠。（圖／記者李宜秦攝）

陳義豐表示，花蓮在秋冬遊期間共申請3次經費，每次申請8萬間補助額度、共申請24萬間額度，依照花蓮飯店8000間房、民宿1萬間房估算，補助約為花蓮提高8.8％的住宿率，雖然不是幫助極大，但在這種不景氣的狀況下可說是不無小補，且相比春遊補助在5月中經費就用完，秋冬遊成效算是相對較好。

不過春遊、秋冬遊兩案經費差距也很大，春遊總經費約8.6億元，秋冬遊則達36億元，並且搭配農委會、客委會等其他部會協助投入，兩案經費差距逾4倍。