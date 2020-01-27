▲法律白話文運動新書《臺灣法曆：法律歷史上的今天》。（圖／臺灣商務印書館）

記者王淑君／綜合報導

時間無情地前行，毫無關聯的事件偶然交疊於同一天。透過回首「過去」，透徹地看清「現在」，才能試著掌握「未來」。

法律白話文運動的新書《臺灣法曆：法律歷史上的今天》，每天一個台灣法律歷史上的案件，讓讀者聚焦台灣法治的演變經過，重回那些歷史現場，讓人更清楚法律如何形塑現今的世界，又如何影響現代生活的各個面向。

法律白話文運動站長楊貴智表示，透過「歷史上的今天」，我們得以回顧曾經發生在台灣這塊土地上的故事，而這些事件發生在我們周遭，片片積累成現在的台灣；但我們卻極其健忘，總要幾近失去才要記取教訓，因此，法律白話文運動希望這本書能夠用力為大家保存記憶，更希望讀者能透過這本書了解，法律其實實時時刻刻就在我們身邊。

歷史上的今天，臺灣發生過怎樣的法律事件，改變你我、撼動過去、創造未來？歷史讓我們反省，法律引我們前瞻，翻開法曆懂法律，讓我們穿越歷史、重返法律現場。從戒嚴時代到民主生活，每一頁法曆都是影響這塊土地和人民的關鍵！

你是忘記了，還是害怕想起來？書中挑選了一年365天裡對於台灣歷史上、法律上重要的日子，透過白話的文字，描寫臺灣法律的前世今生，臺灣人民走過的歷史痕跡，每一條法律、每一個案件、每一樁事件，都緊扣著臺灣人民的生命與生活。

◎國家機器，似乎動得很厲害

‧選不贏，就不讓你選！你知道臺北市長的「直選」曾經被取消嗎？

‧我只是在路上散個步，為什麼就被警察攔下來？

‧我想要罷免總統，到底有多難？

◎啊！自由，真香～

‧為什麼軍警可以隨便闖入大學抓人？

‧為了要爭取言論自由而犧牲生命

‧臺灣是詐騙天堂？抓到詐騙犯還天釋放？

◎政權、國家、自由和那些鬥爭

‧當一個軍人，被國家殺死！

‧為什麼只有小學畢業的人不能參選呢？

‧我想罷工，隨時就能罷工嗎？