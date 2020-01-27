小孩吵鬧請爸媽管…一句「以後你有就知道」超惱火！鄉民這樣回痛快炸

▲生養小孩確實很辛苦。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

照顧小孩確實辛苦，但這句話很容易讓人不舒服。一名網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「聽到『以後你有小孩就知道』該如何反擊？」說如果遇到小孩大吵大鬧的時候，別人去表示一點意見，很常聽到經典句「以後你有小孩就知道」，讓他忍不住直問「該如何反擊這句話？」「如果回說我這輩子都不會有小孩，這樣力度夠嗎？」

看到貼文後，就有人分享朋友的實際經歷，認同這句話真的讓人很「美送（台語：不爽）」，「我上禮拜出國，其中一個旅伴就很可憐，聽到這句話他直接賭爛換車（我們兩台車自駕）」，因為友人坐在有小孩的車，結果兩個小孩一直放屁，「旅伴覺得很臭開窗，小孩就開始該說很冷，那個可憐旅伴稍微抱怨就被小孩父母說『等你生小孩就知道！』」

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這位網友還說，不只旅伴覺得很惱人，「每次到一個景點會等很久是因為小孩有起床氣很誒洨（台語：有白目的意思）會鬧，車上睡覺也不早點」、「叫他們起來，出國帶兩個屁蛋，連我媽都看不下去，我媽都告訴我是大人的問題。」

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▲在外面遇到小朋友吵鬧，難免會想請對方家長稍加管束。（示意圖／Pixabay）

其他人則是紛紛在留言處教學要怎麼回嘴，「我都會說，這麼快就直接放大絕喔？沒理的人才放大絕」、「回說幹嘛等以後？別人家小孩都乖乖乖的，就你家的最吵，難道不是你的問題」、「嗯？所以你的意思是有小孩就會變聾子嗎」、「看你教成這樣，不如沒有」、「知道有小孩就會不要臉嗎」、「你要是我小孩我就訓你一頓。」

看到回覆後，就有人笑說要把這篇貼文存起來，「如果我小孩跟你小孩一樣我就掐死他」、「要是我小孩這樣我會羞愧到帶不出門」、「知道有小孩就會不要臉嗎」、「我曾說過『你只剩小孩可以說嘴了？』對方怒不可遏說不出話來。」還有網友用開玩笑的方式，「代表你有機會娶妻生小孩，要說謝謝」、「你怎麼知道以後我會有小孩？你會算命。」

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