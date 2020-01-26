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怕行蹤暴露？　2招教你如何阻止iPhone追蹤你的位置

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▲▼iPhone。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲iPhone在原廠設定下仍會追蹤用戶的所到之處。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

去年有關「手機、App未經允許存取用戶資訊或位置訊息」的報導層出不窮，就連一向將「隱私」作為賣點的iPhone，在原廠設定下仍會追蹤用戶的所到之處。

《紐約時報》於去年底發布報導披露，有數十家基本不受監管的公司正透過數千萬人的智慧型手機紀錄著用戶的日常活動，他們大多是利用第三方智慧型手機App來存取用戶的位置資訊。蘋果目前已在iOS 13中添增許多保護功能，讓用戶得以限定哪些App會在何時獲取其位置資訊，但即便不與這些App分享位置，iPhone仍舊無時無刻地存取用戶的位置資訊。

大多數的iPhone用戶可能不知道，iOS內有個「系統服務」頁面，當中即顯示了iPhone接收用戶位置的幾種功能，而這幾樣功能皆是出於各種正當理由獲取位置資訊。舉例來說，iPhone的HomeKit將會即時獲取用戶位置來識別用戶是否在家或離家，當它偵測到用戶離家或回到家時，便可自動將電燈關閉或開啟。此外，iPhone也會取得用戶位置來自動設置時區等。

不過，在「系統服務」這一系列貼心功能的下方，有一個「重要位置」的選項，點進去後可能會令你感到有點毛毛的。

「重要位置」內儲存了用戶曾經去過的地方，包括工作場所、住家及旅行的地點等。根據蘋果的說法，這些資訊都是採用「端到端加密」，僅儲存於用戶iPhone上，而不會被蘋果讀取，但大多數第一次看到此訊息的用戶會本能地對此有些反感。

對此，CNBC科技產品記者哈瑟頓（Todd Haselton）表示，用戶其實可以根據需求自行選擇開啟或關閉：

在「設定」的「隱私權」中，點開「定位服務」。「定位服務」中羅列了所有iPhone內下載的App，及這些App的位置存取設定。滑到最下方即可看到「系統服務」的選項。

進入「系統服務」後即可查看iPhone基於哪些功能取得你的位置資訊。在此頁面中，iPhone利用三種不同的箭頭指標來示意該功能存取用戶位置的情況。中空箭頭意味著在某些條件下接收用戶位置；紫色箭頭則代表該項目最近有使用過用戶的位置資訊；灰色箭頭則意味著該項目過去24小時內有使用過用戶的位置。

▼iPhone「系統服務」頁面下方的「重要位置」欄位內，可查看iPhone基於哪些功能取得你的位置資訊。（圖／記者王曉敏攝）

▲▼iPhone「重要位置」。（圖／記者王曉敏攝）

一般來說，關閉其中的某些功能可能會導致手機出現問題。如用戶可能隨時需要正確地搜尋行動網路或校正指南針以使地圖App能知道用戶所在位置，但若用戶從未與朋友或家人共享個人位置資訊，則可關閉「基於位置Apple Ads」、「附近的熱門應用程式」、「iPhone分析」及「分享我的位置」這幾個選項。

接著用戶可在其中看到「重要位置」的欄位，其中即記錄著用戶曾到訪的許多位置。

以記者本人的手機舉例，iPhone記錄了我在去年3月去過東京迪士尼、8月去過松山機場，也曾於今年1月到過彰化縣田尾鄉的一間全家便利商店。有些資訊相當細，甚至標得前往的店家名稱，如星巴克、新東陽等，有些則只有路段名稱。

▼iPhone「重要位置」內羅列了用戶所到之處。（圖／記者王曉敏攝）

▲▼iPhone「重要位置」。（圖／記者王曉敏攝）

雖說蘋果強調這些資料僅存放於用戶的iPhone中，但若用戶不願意讓iPhone儲存這些資料，可在「重要位置」頁面上方，將「重要位置」切換為關閉。

近年來，隨著用戶對於「隱私」的意識逐漸抬頭，網路上總會時不時留傳一些「建議」提醒手機用戶應該要關掉某些特定功能，來確保自己的隱私不被洩露，不過對此，科技新聞頻道點子生活總編輯Kisplay持保留態度。

Kisplay指出，「共享位置」是不會跟人的個資連結在一起的，系統只會知道某支手機的位置，以及某個地區的手機密集程度，但不會知道持有者是誰，為了生活的方便，建議還是要打開這些功能會比較好。

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