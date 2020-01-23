星宇航空小年夜首航載客率100％　民眾和大型乖乖、紀念杯開心合影

▲星宇航空首航民眾與現場道具開心合影。（圖／記者呂佳賢攝，下同。）



記者陳涵茵／桃園報導

星宇航空於今（23日）首航，首航班飛往澳門（JX201）將於上午7點25分正式啟航，起飛前於登機門舉行首航儀式，董事長張國煒、執行長翟健華也將出席上午8點30分的首航剪綵儀式，正式宣告星宇飛上空，為台灣民航史寫下新頁。

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▲星宇航空首航儀式於6點30分登場。（圖／記者呂佳賢攝。）



星宇首航澳門、峴港與檳城三航點齊發，並在6點30分於桃園機場第一航廈登機門B2開啟首航儀式，吸引大批星宇迷到場支持。首航當日適逢小年夜，凌晨4點多桃園機場已人潮滿滿，擠滿計畫春節出國的旅客，不少航空迷沒搶到首航票也特地前來拍照，現場準備了超大型的「乖乖」充氣抱枕、新年快樂打卡版，俏皮道具讓民眾們開心合影。

▲超大型乖乖上頭印有Q版張國煒。（圖／記者陳涵茵攝）



▲民眾開心拿起大乖乖合影。（圖／記者陳涵茵攝）

星宇航空首航三航班全客滿，首航旅客也獲贈星宇航空特別製作的首航紀念封及首航杯，官方特別訂製首航紀念封送給今日每個航班的每位旅客，封面燙金LOGO，內頁則燙上航班及A321neo相關資訊，並由當班機長及座艙長親筆簽名，讓星宇迷可以珍藏。

飛往澳門的旅客呂先生受訪時表示：「一家人去澳門過年玩三天兩夜，當初一公告很早就開始搶票，但還是搶不到，最後透過旅行社才買到。」他表示很欣賞K董，希望未來可以再加開日韓航線。

▲首航紀念封及首航杯。



▲首航紀念封由當班機長及座艙長親筆簽名。



▲首航登機旅客能獲贈紀念封。

星宇航空董事長張國煒也將在稍晚上午8點30分點剪綵儀式過後，親自執飛下午1點15分起飛的台北－澳門來回航班（JX203、JX204），以示為旅客帶來飛航安全的決心。

除了首航三航點，星宇航空計畫將在4月6日開航宿霧，並預告下半年會再規畫東北亞、東南亞的航線至少各一條，僅透露目前還在努力爭取最好的時間帶，至於將飛往哪些城市則保密到家，確定後會再對外正式宣布。