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癌末男坦承「有2個家」！她氣炸怒告小三敗訴…法官：關鍵影片有問題

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▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲癌末男坦承有「2個家」，妻子得知氣炸怒告小三。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

蘇姓女子的老公阿吳（化名）罹患食道癌第三期，並於住院期間向老婆坦承有「2個家」，更直接說出與另一名簡姓女子維持長達20年的不倫關係。蘇女得知後內心十分痛苦，以老公生前拍攝影片說明2人的通姦行為為證，向小三求償120萬元的精神賠償。士林地院審理，認為該部影片無法證明是否為臥病在床的老公自願拍攝，不足以證明配偶權有受侵害，判蘇女敗訴。

判決指出，阿吳在2017年11月底因罹患食道癌第三期住院治療，並於2019年5月14日去世；在其過世前幾個月，阿吳竟突然坦承自己有第三者，並表示2人維持關係長達20年之久，蘇女發現後崩潰，並以丈夫的自白影片為證向小三簡女求償120萬元。

據調查，簡女任職於某KTV經理，而阿吳常去店裡消費，2人因而結識，當她得知阿吳生病後，還受其所託照顧他飼養的鴿子與狗，並協助擔任看護。簡女辯稱，蘇女拿出的影片內容多以誘導式問話，且阿吳看起來意識不清，無法確認是否為蘇女要求拍攝。此外，簡女提到自己如果真的與阿吳有一腿，那應該會有更多證物出現，像是照片、對話紀錄等，蘇女僅拿出一部影片，她認為應駁回告訴。

法官勘驗蘇女的影片時發現，阿吳回答的語氣明顯吃力，眼神呆滯身體虛弱，且皆以「我太太都不知道」這樣的稱謂說話，明顯不太像是一般正常交談，再加上當時拍攝影片時間點為過世前兩週與一週，無法判斷是否為阿吳主動要求、或是蘇女與兒子要求拍攝；根據阿吳友人的說法，知道簡女與阿吳2人的確是好友，卻未曾看過有親密互動。全案經士林地院審結，認定蘇女證據不足，判其敗訴。


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