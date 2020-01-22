惡男打死人！他背景曝光「一個理由」　164萬補償金恐全民幫買單

圖文／CTWANT

屏東一名杜姓男子在105年4月10日與另一名潘姓街友起口角衝突，杜姓男子一氣之下，持鐵製球棒打死潘男，遭屏東地院判處12年徒刑，潘男家屬依《犯罪被害人保護法》請領164萬元補償金，檢方先代墊此筆金額，並向杜男追討該筆支出，屏東地院裁准，但杜男本身並無工作能力、露宿街頭，清償能力備受質疑，此筆金額恐成呆帳，由全民買單。

判決書中指出，杜男與潘男都是當地街友，平常活動、居住範圍都在屏東縣「永新公園運動極限場」，杜男供稱，案發當天見潘男在在欺負另一名街友，遂上前調停，兩人因此起口角衝突，但杜男竟持隨身攜帶防身用的L型鐵管，痛毆潘男後倒頭就睡，未料，隔天潘男遭人發現時，已經明顯失去生命跡象。

最後杜男遭屏東地院依《殺人罪》判處12年徒刑，潘男家屬依法向杜男要求164萬補償金，屏東地檢署先代墊該筆金額給潘男家屬，並向杜男求償，屏東地院認為合理，判杜男應給付檢方該筆支出，杜男對此筆金額也沒有意見，但是杜男平常餐風露宿、無正常工作，是否能支付該筆金額恐是個大問號。

杜男是「街友界的惡霸」，據了解，他不只犯下一起殺人案，在4月5日，杜男才因為與另一名陳姓街友在公園飲酒後，討要酒錢不成，他竟持西瓜刀朝陳男頭部揮砍，並持鐵棒毆打，所幸陳男送醫急救後，倖免於難。杜男也被依《殺人未遂罪》判處5年徒刑。

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