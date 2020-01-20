瘋電影／國際市場：半世紀的諾言　一生照顧全家的大哥

文／賴賴

瘋言瘋語：

故事中有故事，人性中有人性，劇本非常厲害有驚喜，不劇透，看完只能說崔岷植的電影都有一定的內容，不會老套且沒有任何BUG，人物之所以是人物，就因為他做普通人做不到的事情，超好看大推。

型塑鮮明立體，沒有單純的性格，所以腳色雖然不多，卻個個有戲，而所有的設定都可以回歸人性，所以合情合理，在許多細微處都透漏著答案，只是想像不到的安排，節奏流暢無冷場，過程處處轉折，非常推薦的好作品。

利用小人物的辛酸故事，引導出韓國近代苦難史，韓國劇本總是不令人失望，真羨慕。

片 名：國際市場：半世紀的諾言

英文名稱：Ode to My Father

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2020-01-03

片 長：126分鐘

導 演：《大浩劫》尹濟均

演 員：《軍艦島》黃晸玟,《LOST檔案》（TV）金侖珍, 《辣手警探》吳達庶,《機密同盟》張英南,《超級市長》羅美蘭,《潘朵拉》鄭進永

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱



1950年住在北韓的少年尹德洙（黃晸玟 飾），一家人因為韓戰而四處避難，他和母親、弟弟、妹妹搭上了美軍的救援船，但父親為了找回在避難人群中消失的妹妹末順，從此和德洙他們分隔兩地。德洙一行人逃到釜山，投靠於釜山國際市場經營零售業的姑姑尹花芬（羅美蘭 飾）。成為一家之主的德洙，為了弟弟的學費和家人的生活費，選擇前往西德當礦工，也在當地認識了韓國護士英子（金侖珍 飾）。

返韓與英子結婚後，德洙毅然地買下了姑姑離世前經營的店舖「國際市場」。為了減輕家計、籌措妹妹的婚禮費用，德洙不顧妻子英子的反對，前往越南戰地受聘當技術工人賺取高額利潤。為了家人奔波不已，無私奉獻的德洙，最後是否能找到當年失散的父親和妹妹？而「國際市場」這個小店舖對德洙又有什麼意義？

▲為了掉下船的妹妹，爸爸託付長子德洙照顧全家。

▲成年後，德洙到德國挖煤賺錢養家。

▲他參加尋親節目，尋找失散的妹妹。

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