失智翁衣繡電話發揮功用　八德警發現助他返家

▲失智翁衣繡電話發揮功用，警助返家。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園八德警分局廣興派出所副所長蔡琦南、警員吳聲宏日前擔服巡邏勤務，傍晚5點多經過八德區建國、新興路口，發現一名年邁老翁蹲坐在路旁黑暗處喃喃自語，但老翁口齒不清，無法清楚表達自己姓名及住家地址，好在員警眼尖發現老翁上衣左方有繡些許文字，仔細查看發現是家人的聯絡電話，才趕緊急致電家人到派出所接回老翁。

▲失智翁衣繡電話發揮功用，警助返家。（圖／記者楊淑媛翻攝）

八德警分局19日指出，廣興派出所副所長蔡琦南、警員吳聲宏擔服巡邏勤務，於日前17時許巡邏經過八德區建國、新興路口時，發現有一名年邁老翁蹲坐在路旁黑暗處喃喃自語，老翁口齒不清，因該時段車水馬龍險象環生，非常危險，該老翁口齒不清，無法清楚表達自己姓名及住家地址。

警方先利用M-Police小電腦「人臉辨識」的功能確認其身分，為家住福國街附近年紀近九旬的王姓老翁，立即駕駛巡邏車載老翁返家，但到了老翁家門口，家中都無人應門；警方便先將老翁載回派出所稍作休息。

吳員眼尖發現，老翁上衣左方好像有繡些許文字，仔細查看發現是家人的聯絡電話，便急忙打電話連絡家人到派出所接老翁。家人表示，到所表示老翁患有失智症，下午16時許獨自徒步外出未返家，家人們都非常著急地外出尋找，幸好有警方主動關懷及協助，家屬對此深表感激。

八德分局在此呼籲，家中長者如有失智現象，應避免讓其單獨外出，平常應多注意其動向，也可在隨身的衣物繡上識別資料、聯繫電話等以便提供警方或相關單位的辨識，可儘速聯絡到家屬。

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